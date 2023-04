Ardèche : la croisière immobilisée dans le port de Viviers devrait repartir

Une croisière pas comme les autres. Depuis plus de 48 heures, un bateau de tourisme est immobilisé dans le port de plaisance de Viviers (Ardèche) après un accident. Samedi matin, il est entré collision avec une péniche commerciale à l'embouchure du Rhône. La croisière, transportant une centaine de touristes, devrait quitter le port ce lundi soir, après la fin des expertises réalisées à bord.

ⓘ Publicité

"On mange et on boit probablement plus que d'habitude"

Les croisiéristes n'ont pas été blessés. En revanche, tous ont dû prendre leur mal en patience. C'est le cas de Vic, un australien qui voyageait en France pour la première fois : "La collision, c'est un mauvais moment pour les organisateurs. Mais pour moi et les passagers, ce n'est pas un vrai problème. On lit, on mange et on boit probablement plus que d'habitude".

Des bus pour occuper les passagers

Face à cette situation, l'équipage a proposé des solutions. Des bus ont notamment été mis à disposition des touristes pour visiter Avignon, située à une heure et demie de Viviers. Une distance trop importante pour Jacqueline, qui a préféré rester dans la ville : "On a fait beaucoup de balades à Viviers, mais on ne peut pas le faire toute la journée. On veut voir de nouvelles villes, avec des nouvelles boutiques". Les touristes n'auront pas vu non plus Arles. A cause de l'accident, ils sont remontés directement à Lyon, ville de départ de la croisière.