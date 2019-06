Ardèche: la nationale 102 coupée entre le Teil et Aubignas

La route nationale 102 est fermée à toute circulation depuis ce lundi et jusqu'au vendredi 5 juillet. Il s'agit de mettre en place l'échangeur qui permettra d'accéder au contournement du Teil.

Le Teil, France

Vous ne pouvez plus emprunter la nationale 102 entre le Teil et Aubignas ( route des Combes) depuis ce lundi matin et jusqu'au vendredi 5 juillet en raison des travaux du contournement du Teil.

Un échangeur

Les travaux consistent à construire un échangeur. Il permettra en venant d'Aubenas de quitter la nationale 102 qui part vers le Teil pour emprunter ce contournement du Teil qui rejoindra la vallée du Rhône au sud de Rochemaure. Il s'agit également de réaliser des ouvrages hydrauliques sous la nationale. Les travaux dureront donc 15 jours. La nationale 102 restera fermée durant le week-end du 29/30 juin.

Une déviation par Viviers

Durant cette fermeture de la route des Combes, une déviation est mise en place dans les deux sens par Viviers, via la RD 86 et la RD 107. Cette déviation risque d'être très chargée puisque 15.000 véhicules par jour emprunte la nationale 102.

Un serpent de mer

Le contournement du Teil qui va désengorger le centre-ville a été classé d'intérêt général en 1993, mais les travaux n'ont débuté qu'à l'automne dernier. Ils se termineront en 2022. Coût de l'opération : 68 millions d'euros.