Ardèche : la RD86 interdite à la circulation entre Le Teil et Rochemaure durant cinq jours

Le Teil, France

Gagner du temps sur la route, libérer la ville du Teil de ses embouteillages avec un trafic divisé par 3, et repousser les 900 poids-lourds qui la traversent quotidiennement. C'est l'objectif du chantier de contournement du Teil lancé en novembre dernier, et qui va se poursuivre jusqu'en 2023 au moins.

Une semaine de gêne

Cette semaine va perturber les habitués de la RD86 entre Le Teil et Rochemaure. La route est tout simplement coupée à la circulation, dès ce lundi et jusqu'à vendredi. Réouverture vendredi en soirée, si tout va bien. Conséquence : soit les habitués du secteur vont prendre l'ancienne Route 86, qui va vite être engorgée, soit ils vont suivre la déviation : via Montélimar, ou Ancône plus au Nord. Dans un cas comme dans l'autre, comptez au moins vingt minutes de retard, voire plus aux heures de pointe.

Cliquez sur l'image pour voir plus précisément les déviations en place - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Ces cinq jours vont permettre de faire l'enrobé autour du nouveau giratoire. Jeudi et vendredi, les ouvriers doivent disposer le marquage au sol provisoire et les panneaux. Bref les choses avancent : dès la fin de semaine, la D86 ne devrait plus être bloquée, ou alors une nuit par-ci par-là. En revanche, les gros travaux se poursuivent : remblayage le long du camping de Rochemaure dès la semaine qui suit, le terrassement de la montagne pour rejoindre la nouvelle route vers Alba. Sans oublier en juin et juillet la pose d'un pont au dessus de la voie SNCF, et de deux viaducs à poser courant 2019 au dessus du ruisseau le Frayol, et du ravin à Chabassot.