La route entre Vallon et le Pont d'Arc (RD 290) a dû être totalement fermée ce vendredi 7 mai à midi, suite à des éboulements de rochers dans le secteur des Tunnels. Une équipe intervient en urgence pour sécuriser la route, afin de la rouvrir mercredi prochain, en vu du pont de l'Ascension.

Ardèche : la route des Gorges de l'Ardèche fermée entre Vallon et le Pont d'Arc

C'est une mauvaise nouvelle alors que le week-end de l'Ascension approche. La route des Gorges de l'Ardèche entre Vallon et le Pont d'Arc est fermée depuis ce vendredi 7 mai à midi. "Après une période de sécheresse, on a eu de fortes pluies le week-end dernier et des blocs rocheux se détachent de la falaise" explique Yann Bacconnier, directeur des routes au Département de l'Ardèche.

La route entre Valon et le Pont d'Arc est fermée suite des éboulements. - Département de l'Ardèche

Ces éboulements de rochers se sont produits dans le secteur des Tunnels, entre Vallon Pont d'Arc et le Pont d'Arc, sur la RD 290. "Plusieurs blocs rocheux, dont certains pesant plusieurs tonnes, sont retenus par des arbres, au-dessus de la route".

Le Département de l'Ardèche a décidé de faire intervenir en urgence une équipe spécialisée qui est sur place ce vendredi après-midi. Elle doit sécuriser le secteur et miner les blocs. L'objectif est de pouvoir rouvrir à la circulation mercredi soir, en vue du pont de l'Ascension mais de la pluie est prévue pour le début de semaine prochaine ce qui ne va pas faciliter cette intervention.

Des travaux complémentaires et plus conséquents seront réalisés à l'automne. Une déviation est mise en place par Saint-Remèze.