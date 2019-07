Ardèche : succès du dispositif anti sanglier sur les routes

Lavilledieu, France

Il avait été installé il y a un an sur la route entre Lavilledieu et Vogüé. Un système pour éviter que les sangliers traversent la chaussée et soient percutés par les véhicules. Un an après, le bilan est plutôt positif.

Les collisions ont baissé de 70%

Sur cette portion de deux kilomètres, il n'y a eu que six collisions entre sangliers et voitures contre trente l'année précédente. Le système est assez simple. Des piquets avec des bandes réfléchissantes sont installés le long de la chaussée de chaque côté. La lumière des phares aveugle le gibier et il ne s'aventure pas sur la route.

Le dispositif pourrait être étendu à d'autres secteurs

Devant ce succès, le dispositif anti collision va être installé à Vogüé au lieu dit Banne. C'est une ligne droite où on enregistre chaque année une quinzaine de chocs. D'ici septembre quatre-vingt piquets seront disposés sur les 700 mètres de cette route. Le système a un autre avantage: il n'est pas très onéreux. Un piquet coûte douze euros.

Des piquets vandalisés

Le conseil départemental qui finance en partie le dispositif avec la fédération de chasse de l'Ardèche a constaté qu'une centaine de piquets sur les 240 du premier test avaient été endommagés. Le conseil départemental rappelle que ces piquets sont là pour assurer la sécurité des automobilistes. Une collision entre une voiture et un sanglier peut être extrêmement violente.