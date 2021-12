Ardèche : les habitants de Saint-Laurent-du-Pape se mobilisent contre les excès de vitesse

Ils étaient un peu plus de 30 à se rassembler malgré le froid ce samedi matin à Saint-Laurent-du-Pape, en Ardèche. Les riverains sont excédés par les excès de vitesse des automobilistes qui traversent leur village. Saint-Laurent-du-Pape se trouve au début de la vallée de l'Eyrieux, sur la départementale 120, entre Beauchastel et Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. De très nombreux automobilisent empruntent cette route pour entrer ou sortir de la vallée et tous passent par la rue principale du village.

"Ici, ce sont de grands axes, de grandes lignes droites, où la vitesse est limitée à 30 ou 50 km/h mais où certains automobilistes passent à 70, 80, 100 km/h, voire même 120 pour les grosses motos ! Pour l'instant il n'existe aucun aménagement pour forcer tout le monde à ralentir. Il n'y a pas eu de drame et justement le but c'est de faire cette réunion avant qu'il n'y en ai un", explique Benjamin, président du collectif Sécurité Saint-Laurent-du-Pape et organisateur de la mobilisation.

La Grand Rue de Saint-Laurent-du-Pape, axe par lequel passent tous les automobilistes © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

La situation est dangereuse, selon Josiane, 77 ans, qui habite le village : "Tous les matins je vais chercher mon journal, l'autre jour, un camion m'a frôlée sur le trottoir ! C'est impressionnant la vitesse à laquelle vont les gens !" s'exclame-t-elle. Sylvain est père de famille, il est particulièrement inquiet pour ses enfants : "Les gens vont au boulot à l'heure où les enfants vont à l'école, pareil à la sortie, donc beaucoup il y a énormément de circulation à l'heure où nos enfants traversent la route", constate-t-il.

Plusieurs solutions envisagées

Des agents pour faire traverser les enfants au niveau des écoles, des radars, des ralentisseurs, des chicanes… Pour Anne-Laure, une habitante, il faut frapper encore plus fort : "Il faut mettre des amendes ! Les gens, il faut leur faire cracher de l'argent, il n'y a que ça ! Quand vous avez des amendes de 90 ou 130 euros, que vous en avez une, puis deux, puis trois, au bout d'un moment, vous finissez par réfléchir !" Benjamin, le président du collectif, confirme : "La solution, ce serait plutôt de contraindre les automobilistes à abaisser leur vitesse, grâce à des aménagements, parce qu'on a fait installer un radar pédagogique à l'entrée du village il y a plusieurs années, mais il n'est pas efficace." Le collectif propose d'ailleurs une pétition pour les riverains qui souhaitent demander ces aménagements rapidement.

Le maire, Frédéric Garayt, comprend la colère et l'inquiétude des riverains. Présent lors du rassemblement, il répond qu'il fait le nécessaire pour que des aménagements soient faits, mais qu'il n'a pas la main sur tout : "Les routes, c'est le département, les feux et les radars c'est la Préfecture ! C'est eux qui décident si on en met. Si ça ne tenait qu'à nous, on en aurait déjà mis depuis longtemps", assure-t-il.

Une première phase d'aménagement doit être votée en janvier. Elle comprend l'installation de trois ralentisseurs dans la rue principale, pour un coût de 400 000 euros.