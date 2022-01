Ardenne Métropole : de nouvelles actions pour sécuriser les bus

Compagnies de transport, police municipale et nationale, gendarmes, justice et communauté d’agglomération Ardenne Métropole ont signé une convention pour renforcer la sécurité dans les bus.

La convention signée ce mardi 4 janvier 2021 par le préfet, le procureur de la République, le président d’Ardenne Métropole, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de gendarmerie et quatre sociétés de transport en commun (CTCM pour les bus Tac à Charleville-Mézières, STDM pour les bus Tac à Sedan, les autocars Meunier et Francotte pour les transports scolaires) déclinent une série d’actions pour prévenir les incivilités, agir lorsqu’un délit est commis et le punir pénalement.

Cet accord de coopération intervient deux mois après le caillassage d'un bus du réseau TAC, dans le quartier de la Ronde Couture à Charleville-Mézières. L'évènement avait conduit les conducteurs à exercer leur droit de retrait.

Ne rien laisser passer

L’objectif affiché est de ne rien laisser passer. Le document explique comment chacun doit réagir face aux délits les plus graves comme aux plus petites infractions. "La convention décrit comment un conducteur qui est témoin ou victime d’une infraction la signale à son agent de maîtrise, puis à son responsable d’exploitation, puis aux forces de l’ordre qui vont déclencher des moyens pour intervenir et organiser la réponse pénale", détaille Christelle Roux, présidente de la Compagnie de transports de Charleville-Mézières (CTCM), qui exploite les bus Tac. "Qui prévenir ? À qui passer l’information ? Et comment on organise la réponse pour que toute atteinte ait une sanction", abonde Boris Ravignon, le président d’Ardenne Métropole.

Les conducteurs continueront à être formés à la gestion des conflits. Les forces de l’ordre poursuivront leurs patrouilles avec les contrôleurs. Policiers et gendarmes participent déjà à plus de 25 patrouilles avec des contrôleurs chaque année, sur la centaine d’opérations de contrôle réalisées sur le réseau Tac.

Des bus sur écoute en cas d’urgence

Les consignes énoncées dans la convention se veulent précises. En cas de projectile lancé contre un bus, on y précise même comment ramasser les preuves sans altérer les empreintes. La Compagnie de transports de Charleville-Mézières s’engage à améliorer les équipements à bord pour, qu’en cas d’urgence, les forces de l’ordre puissent géolocaliser le bus et accéder à l’écoute radio à l’intérieur du véhicule.

"Ce qui est important lorsqu’un incident se produit, c’est de réagir tout de suite pour essayer de gérer l’évènement, identifier les auteurs, les appréhender et les mettre à la disposition de la justice", souligne Alain Bucquet, le préfet des Ardennes.

Une suite pénale, même pour les faits les moins graves

La convention de sécurisation des transports en commun précise la marche à suivre pour déposer plainte. La justice entend sanctionner jusqu’aux actes de délinquance les moins graves, notamment grâce à un simple bulletin de liaison qui permettra aux transporteurs de signaler un fait directement au procureur de la République, le courriel se substituant alors au dépôt de plainte.

"Même un siège dégradé peut conduire devant l’auteur des faits devant un délégué du Procureur pour a minima contribuer au remboursement des dégâts", prévient Laurent de Caigny, procureur de la République de Charleville-Mézières. Sanctionner les petites infractions au plus tôt coupe court aux carrières de délinquants, estime le magistrat qui s’appuie sur une statistique : "80 % des primo-délinquants, même avec une réponse alternative aux poursuites, ne réitèrent pas". Les alternatives aux poursuites (rappel à la loi, médiation, mesures d’éloignement, etc) représentent 55% de la réponse pénale dans les Ardennes.