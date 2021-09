Ardenne métropole paye les automobilistes pour covoiturer

Ardenne Métropole confie un nouveau service de covoiturage à la société Klaxit. Le trajet est gratuit pour le passager et rapporte 2 à 4 euros à l'automobiliste.

Du covoiturage gratuit, et même payé pour les conducteurs ! C'est Ardenne Métropole qui lance ce service sur le territoire de la communauté d'agglomération. Le conducteur reçoit 2 à 4 euros par passager et par trajet. Le passager, lui, ne paye pas.

L'objectif est de tripler la part des covoiturages dans les trajets quotidiens en cinq ans, en commençant par les trajets-domicile travail. Le service existe déjà dans une vingtaine de collectivités : Rouen, Metz, Angers, l'Île-de-France, Nantes, Lunéville...

Subventionner le covoiturage

"La voiture est très majoritaire pour se rendre dans les zones d'activité périurbaines des villes moyennes où le transport en commun est peu efficace", constate David di Nardo, directeur de développement de Klaxit. "Il y a beaucoup de sièges vides dans ces voitures que l'on peut optimiser. La voiture devient en quelque sorte un nouveau moyen de transport collectif".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À ce titre, de même que le transport en commun est financé par les collectivités, la loi d'orientation des mobilités permet, depuis 2020, de subventionner le covoiturage. Ardenne Métropole y consacre près de 30 000 euros pour cette première année de fonctionnement.

"Les tentatives se sont pour l'instant toujours soldées par un échec parce qu'on est encore dans une culture autosoliste", détaille Jérémy Dupuy, vice-président d'Ardenne Métropole en charge des mobilités. Cette nouvelle incitation financière vise à faire changer les habitudes.

L'application à l'essai pendant un an

Ardenne Métropole a confié à la société Klaxit la mission de tester ce nouveau service pendant un an. L'entreprise a commencé à présenter son application chez les plus gros employeurs de la communauté d'agglomération. La régularité des trajets domicile-travail vers les zones d'activité permet de développer plus facilement des communautés d'usagers.

En huit semaines, on a 8 inscrits sur 10 qui trouvent des trajets - David di Nardo, directeur du développement de Klaxit

Pour utiliser le service, il faut télécharger l'application Klaxit. L'inscription se veut rapide et l'utilisation simple. Si les horaires de travail ne varient pas, on peut les renseigner une fois pour toute sans avoir à ouvrir l'application chaque jour.

Au-delà de l'incitation financière, l'application prévoit de mettre en relation des usagers qui parcourent le même trajet, de sorte que l'automobiliste n'aura pas de détour à faire pour passer chercher son passager.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si le conducteur annule son déplacement, le passager bénéficie d'une assurance qui prend en charge gratuitement son trajet sans que l'usager n'ait besoin de faire d'avance.