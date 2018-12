Area renonce également à réclamer l'argent perdu dans le cadre du mouvement des "gilets jaunes"

En Isère, Area gère l'A43, l'A48, l'A480; l'A49 et l'A51 .

Quelques heures après Vinci, rappelé à l'ordre par une partie du gouvernement, c'est au tour d'APRR d'annoncer que la société ne demandera finalement pas à ses clients de s'acquitter des trajets non payés dans le cadre du mouvement des gilets jaunes. La première démarche consistant à réclamer les sommes non réglées avait provoqué un tollé chez beaucoup de politiques et généré pas mal de colère du côté des automobilistes.

Des courriers annulant la 1ere demande bientôt dans les boîtes aux lettres

Joint ce mercredi matin, le service communication d'Area, filiale d'APRR, indique que "des courriers dans ce sens sont en cours d'acheminement. La démarche étant automatique, les premiers courriers de réclamation sont partis mais _les clients recevront un nouveau courrier leur demandant de ne pas payer la somme demandée._" Pour Area, "il ne s'agit pas d'un changement de posture" alors que mardi soir, au sujet de Vinci, la ministre des transports faisait remarquer que la démarche du groupe "ne serait pas fondée au plan juridique".

Concrètement, jusqu'à maintenant les personnes qui ont reçu des avis de paiement se voyaient réclamer un montant bien plus important que celui facturé pour le trajet réalisé. La société, qui se basait sur le point de sortie, appliquait le tarif le plus haut sur le secteur auquel était ajouté une indemnité forfaitaire. Ce fut le cas de cet Isérois à qui Area réclamait 42.50 euros pour un trajet à 6.10 euros. Cette personne, qui a fait un courrier de contestation, a reçu ce week-end une lettre d'Area ne lui demandant de régler que les 6.10 euros. Somme qu'il se verra finalement rembourser. "Les personnes qui auraient déjà réglé quelque chose à Area seront remboursées, les modalités leur seront expliquées", fait savoir le service communication d'Area ce mercredi matin.

Quant aux cas de passages alors que les barrières étaient levées mais qu'il n'y avait plus de présence de gilets jaunes - "ce qui constitue une fraude avérée", nous confiait fin novembre le directeur adjoint d'Area - on nous répond aujourd'hui "qu'il y aura une analyse au cas par cas."

Peu de clients concernés selon Area

APRR n'indique pas ce que représente le manque à gagner de ces actions "péages gratuits" menées par les "gilets jaunes". Mais l'entreprise précise aujourd'hui qu'elle n'a envoyé que quelques centaines de courriers à ses clients pour un réseau de 2.300 kms (dont 400 pour Area).

En Isère, Area gère l'A43, l'A48, l'A480; l'A49 et l'A51. Vinci a en charge l'A7 entre Vienne et Chanas.