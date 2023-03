Argentan désignée “ville prudente” par la prévention routière

Un nouveau panneau sera installé sous peu à Argentan. La mairie l’a reçu hier des mains de la prévention routière. Il ressemble à un panneau d’entrée de commune et il porte la mention “ville prudente”. Une distinction accordée lors du dernier congrès des maires de France. Elle récompense les municipalités qui font des efforts pour la sécurité sur les routes de leur territoire. Hervé Lasne, adjoint au maire d'Argentan, chargé entre autres de la sécurité, détaille les aménagements qui ont été récemment effectués.

“Nous avons l'objectif de favoriser le partage de la route entre les différents usagers. Depuis le confinement, on voit que certains utilisent plus le vélo. Il y a aussi les piétons. Notre volonté, c'est aussi de renforcer les mobilités douces et la possibilité de circuler en sécurité”

France Bleu : Comme toutes les mairies, vous êtes amené parfois à devoir refaire une rue. Est ce qu'il y a une réflexion différente pour intégrer piéton et vélos ?

Hervé Lasne : “Effectivement, on a eu plusieurs projets de réhabilitation et on a réduit les voies de circulation pour les automobiles, pour élargir sur les côtés l'espace pour les piétons et les cyclistes. Forcément, ça implique des surcoûts avec tout ce qui concerne le marquage au sol, les aménagements, par exemple par des pavés ou des bordures qui vont marquer la délimitation entre la voie pour les automobilistes et celles pour les piétons et les cyclistes”.

France Bleu : Est ce que vous utilisez le levier de la limitation de vitesse. C’est 50 km/h en agglomération en France, mais il y a cette possibilité de réduire à 30 km/h dans certains secteurs.

Hervé Lasne : “Alors oui, dans plusieurs rues, mais aussi par zones. C'est-à-dire que toute la zone du centre-ville a été passée de 50 à 30 km/h. Ce qui, là aussi, permet un meilleur partage des mobilités, notamment avec les cyclistes. On avait aussi un axe important de circulation qui était en deux fois deux voies à 70 km/h. Et là aussi, pour la sécurité notamment des riverains, on a abaissé la vitesse à 50 km/h”.

France Bleu : Donc moins de place pour les voitures mais aussi des vitesses réduites. Que disent les automobilistes ? Est-ce qu’ils acceptent sans protester ?

Hervé Lasne : “L'idée, c'est évidemment de faire un maximum de pédagogie puisque on amène les automobilistes à changer un peu leurs habitudes et leur conduite. Donc il y a forcément, parfois, des réactions un peu négatives. Sur Argentan, on a très peu d'accidents de voies publiques, en tout cas d'accidents graves. Mais l’idée c'est plutôt d'être vraiment en prévention, pour justement faire en sorte que ce type d'accidents ne se produise pas”.