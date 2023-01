Argenton Sur Creuse : De nouvelles actions "Stop Train" à partir du 14 Février

Une centaine d'adhérents étaient présent pour cette réunion. Objectif : Définir les actions à mener. Leurs revendications faites en Novembre dernier, à savoir obtenir quatre allers-retours quotidien vers Paris, sont restées lettre morte. De plus, la perspective d'une desserte en moins à partir de Mars, ne les enchante guère. Les adhérents ont donc votés de nouvelles actions et ce dès le 14 Février.

Guillaume Chaussemy, Vice-Président du Comité (à Gauche) et Martine Irzenski, Présidente du Comité © Radio France - Corentin Bemol

La date du 14 Février n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard, explique Guillaume Chaussemy, Vice-Président du comité et maire du Pont-Chrétien-Chabenet. "On a choisis la date du 14 Février, le jour de la saint Valentin, pour montrer toute notre affection à cette gare et puis parce que c'est un moment symbolique par rapport à la visite d'Emmanuel Macron en 2019 où il nous avait redonné un des 3-4 arrêts que nous n'avions pas eu à l'époque".

Les adhérents prévoient donc de frapper fort ce 14 Février en bloquant le train au départ de Paris à 8h30, ainsi que le train de l'après midi de la ligne POLT.

"Trois actions pas semaines"

Le 15 mars, la grille horaire de la SNCF deviendra définitive. "il faut frapper fort tout de suite". Le comité prévoit donc de reconduire ces actions "Stop Train" trois fois par semaine, jusqu'à obtenir gain de cause. "C'est épuisant et navrant d'en arriver la, mais on a pas le choix, c'est le seul moyen pour se faire entendre" affirme un adhérent.

Si la motivation et la détermination de ces adhérents met du baume au cœur de la Présidente du comité, la comédienne Martine Irzenski, elle regrette elle aussi d'en arriver la. Elle l'assure cependant, elle ira jusqu'au bout. Pour elle, cette mobilisation est le combat du Comité le plus important depuis sa création il y a cinq ans. "C'est la dernière ligne droite, Face au mépris que l'on ressens, là, on va mettre le paquet, ce n'est pas possible de ne pas être entendu. On reste toujours avec 9h sans Intercités entre 10h et 19h. Ce n'est pas possible".