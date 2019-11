Argenton-sur-Creuse : la SNCF doit rétablir un arrêt en direction de Paris à partir de mars 2020

Argenton-sur-Creuse, France

De l'aveu même du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse, c'est "une bonne nouvelle". Un train supplémentaire va s'arrêter en gare à 17h50 pour permettre de rejoindre directement Paris et ainsi pouvoir réaliser un aller-retour dans la même journée entre la capitale et Argenton-sur-Creuse. C'est en tout cas ce qui apparaît sur le site de la SNCF, même si le voyage n'est pas encore ouvert à la réservation. Ce qui est sûr, c'est que le sillon a été commandé.

Les actions Stop Train suspendues par le comité de défense

"Nous pourrons fêter cela et crier « Victoire » quand il sera ouvert à la réservation ! Nous suspendons nos actions stop-train pour le moment et restons sur le qui vive", écrit le comité de défense de la gare d'Argenton sur sa page Facebook ce mercredi soir. Il reste donc une vigilance. C'est le fruit d'une mobilisation sans faille depuis plus d'un an et demi. Du 12 au 16 novembre dernier, une semaine entière d'actions avait été organisée avec en point d'orgue une manifestation dans les rues d'Argenton-sur-Creuse.

Le député Les Républicains de l'Indre Nicolas Forissier se félicite également de cette nouvelle. Le député a été très présent pendant les discussions et en soutien au comité de défense. "Comme quoi, il faut continuer à faire passer le message et à se battre, et dans le même temps de travailler avec les responsables dont le Préfet François Philizot, en charge des transports auprès du Premier ministre", écrit Nicolas Forissier dans un communiqué de presse.