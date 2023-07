Argenton-sur-Creuse : les défenseurs de la gare fêtent leur combat gagné

C'est l'aboutissement d'un combat long de quasiment six ans : la quatrième desserte demandée par le Comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse s'est arrêtée en gare ce samedi. Elle prend du service à compter de ce 8 juillet. L'occasion pour tous ceux qui se sont mobilisés dans ce but de fêter son arrivée en gare, puis d'échanger autour d'un pique-nique géant.

ⓘ Publicité

Un trajet supplémentaire demandé depuis longtemps

Le comité de défense de la gare avait déjà annoncé cette victoire (le rétablissement de trois dessertes supprimées en 2017, et l'obtention de cette quatrième desserte) début mars, mais à l'époque, ses membres restaient très prudents, espérant que la SNCF ne revienne pas sur ses engagements. En voyant arriver la fameuse quatrième desserte ce samedi matin, ils ont pu constater de leurs yeux que leur combat a payé.

Ce train le samedi matin, il est très important explique Sophie, membre du comité, et habitante d'Argenton depuis une vingtaine d'années "C'est très symbolique, parce qu'il [ce train] nous était indispensable pour avoir une desserte le matin à Argenton, arriver à 11 heures. Auparavant il n'existait pas donc on avait même plus la possibilité de venir en week-end le samedi puisque le premier train qui arrivait à Argenton arrivait à 15 heures." Un peu juste pour profiter vraiment d'un week-end dans la petite Venise de l'Indre lorsque l'on vient de Paris. Pour la petite histoire, ce premier train obtenu ce samedi 8 juillet est arrivé en gare d'Argenton avec une dizaine de minutes de retard.

À lire aussi Retour en arrière dans le bras-de-fer pour la desserte en trains d'Argenton-sur-Creuse

Le fameux train tant attendu à son arrivée en gare © Radio France - Manon Klein

Le comité de défense de la gare reste vigilant

Si après un long combat, le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse a enfin obtenu gain de cause, sa présidente, Martine Irzenski, reste vigilante : "On est confiants. Évidement, il va falloir être très très vigilants pour que cette desserte soit pérenne. C'est ce qu'on nous a promis (...) On sait qu'en 2024-2025 il va y avoir encore des suppressions qui vont toucher toute la ligne parce qu'il va y avoir de gros travaux". Des travaux de modernisation de la ligne , à l'issue desquels le schéma directeur de la SNCF prévoirait pour le moment seulement 11 allers-retours par jour sur la POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse), dont deux directs pour Limoges. Ca n'est pas suffisant pour Martine Irzenski, qui fait de cela le prochain combat du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse. Elle demande 14 allers-retours par jour, avec cinq arrêts dans chaque gare.