Argenton-sur-Creuse : les usagers de la gare tirent la sonnette d'alarme

A cause de la Covid, de la météo et de la mauvaise rentabilité de la ligne, les trains s'arrêtent de moins en moins à la gare d'Argenton-sur-Creuse. Les usagers sont prêts à mettre la pression pour qu'Intercités et TER supprimés marquent de nouveau l'arrêt.

11 heures : les locomotives des Intercités en direction de Paris et Limoges passent à toute vitesse devant le comité de défense de la gare d'Argenton, réunis sur le quai ce lundi matin. Ces trains interrégionaux de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) s'arrêtent de moins en moins à Argenton-sur-Creuse.

Chaque matin, la suppression des Intercités de 7 heures et 10 heures direction Paris et du 8 heures à destination de Limoges pénalise ces Argentonnais. "Si il n'est pas possible de rétablir les trains qu'on avait l'habitude de prendre, il faudrait au moins que ceux qui passent, comme celui de 8 heures direction Paris, doivent s'arrêter ici", propose Martine Irzenski, la présidente du comité de défense de la gare d'Argenton.

"On leur laisse un mois pour rétablir un arrêt Intercités dans notre gare le matin dans chaque sens, menace-t-elle. Je pense que le 14 mars, si il n'y en a toujours pas, il faudra les arrêter." Campés sur le quai, les défenseurs de la gare réitèrent donc la menace d'une opération stop-trains qui a déjà fait ses preuves.

La SNCF botte en touche

La direction d'Intercités n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu Berry. "Des études sont néanmoins en cours en partenariat avec l'Etat pour voir s'il est possible techniquement de répondre à la demande du Comité d'un arrêt supplémentaire", affirme la SNCF.

"La desserte de la gare d'Argenton n'est pas prioritaire", explique pourtant l'entreprise. Pour justifier les suppressions de trains, la SNCF évoque "un problème de surcapacité des trains Intercités", "des portions de voies soumises à de mauvaises conditions météo durant l'hiver" et une fréquentation des trains en région Centre-Val de Loire "inférieure à 50%" à cause de la Covid.

La baisse du nombre de trains ne date pourtant pas d'hier, alors que depuis 2015, le nombre de voyageurs est stable, confirme l'entreprise. "C'est la région et l'Etat qui décident des dessertes" : qu'il s'agisse des TER ou des Intercités, la SNCF renvoie la balle dans le camp des signataires des conventions les liant au transporteur.

Quelques TER de retour

Grâce au redoux de la fin janvier et à l'insistance du comité d'usagers : "les quatre TER indispensables aux travailleurs et réclamés en urgence ont été rétablis", se félicitent les Argentonnais. Sans pour autant crier victoire, car leurs demandes s'accumulent : tarifs "exorbitants", remboursements et échanges de billets complexes, impossibilité de poser des options sur certains billets, manque de coordination entre les trains et les cars ...