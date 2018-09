Ce samedi 22 septembre, à Argenton-sur-Creuse, plus de 800 personnes ont défilé dans les rues et bloqué un train. Elles réclament le rétablissement d'au moins trois dessertes supplémentaires en gare d'Argenton.

Argenton-sur-Creuse, France

Plus de 800 personnes ont manifesté ce samedi 22 septembre dans les rues d'Argenton-sur-Creuse parce qu'elles veulent que la gare soit mieux desservie en trains Intercités, notamment avec Paris. Depuis Argenton, il y a 10 départs vers Paris Austerlitz chaque jour mais l'après-midi et le soir, aucun de ces trains n'est direct et il faut donc compter plus de trois heures de trajet. Pour se faire entendre, le comité de défense de la gare, le maire d'Argenton-sur-Creuse et des habitants ont donc défilé de la mairie à la gare, où ils ont bloqué un train.

Le train Cahors-Paris est arrivé en gare un peu après 16 heures. Martine Irzenski, du comité de défense de la gare, est descendue sur les rails, devant le train à l'arrêt. Pour elle, c'est un moyen de se faire entendre. "On attend un train le matin au départ de Paris, que l'on n'a plus. On attend un train le soir au départ de Paris, que l'on n'a plus et un train le soir, au départ d'Argenton que l'on n'a plus non plus. On veut tout cela immédiatement", explique Martine Irzenski.

Le train a finalement quitté la gare avec une demi-heure de retard

D'autres manifestants sont descendus sur les rails, d'autres sont restés sur le quai. En tout cas, cela n'a pas manqué de faire réagir les passagers de ce train, contraints de patienter. "A cause de ça, je vais rater mon avion, je vais avoir l'air malin, je vais être obligé d'attendre deux jours à Paris", s'emporte Michel.

Robert, qui est venu défendre sa gare, a tenté de lui expliquer la situation. "Nous, ce sont les trains qui ne circulent plus. _Ici, on est les oubliés du monde_. On est au bout du département, au bout de la région Centre", explique Robert.

D'autres usagers ont plutôt bien réagi, ils ont compris la situation. Certains passagers ont même encouragé les habitants à tenir bon. Le train est finalement reparti avec une demi-heure de retard. Quant au comité de défense de la gare, il prépare déjà une autre action pour les semaines à venir. Il prévoit de se rendre, avec un grand nombre d'habitants, au ministère des transports.