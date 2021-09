ArianeGroup va supprimer 600 postes, la Gironde s'inquiète

ArianeGroup annonce la suppression de 600 postes en France et en Allemagne d'ici à la fin de l'année prochaine. En Gironde, trois sites pourraient être concernés : deux à Saint-Médard-en-Jalles et un au Haillan.

Les syndicats ont appris la nouvelle ce jeudi en comité central d'entreprise : 600 postes vont devoir être supprimés d'ici à fin 2022.

On a sauvé la mise

ArianeGroup a été créé en 2016 de la fusion de Safran et Airbus pour avoir une société plus compétitive. Le modèle économique décidé prévoyait à l'époque onze vols par an, le groupe a dû revoir son business plan à la baisse. Un accord a été signé cet été avec sept vols spatiaux par an pour Ariane : "On a sauvé la mise face à une situation commerciale très fortement dégradée" assure Philippe Géry, le délégué central de l'entreprise basé au Haillan.

Les organisations syndicales auront davantage de précisions pendant la prochaine réunion prévue le 8 octobre. Les syndicats estiment qu'en France, après les départs à la retraite, entre 150 et 200 salariés vont devoir accepter de partir.

Les sites de Saint-Médard-en-Jalles pourraient être moins touchés que celui du Haillan.