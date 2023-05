Armada 2023 : la SNCF propose 5000 places en plus dans les trains et des cars pour rentrer à la gare le soir

La SNCF se mobilise depuis plusieurs semaines maintenant pour organiser l'offre de transport pour les futurs visiteurs de l'Armada. Heureusement, les travaux qui devaient avoir lieu sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre durant les deux week-ends de l'évènement ont été reportés. Tous les trains au départ et à destination de Rouen circuleront normalement. Mais surtout, la SNCF va enrichir l'offre de transport pour permettre aux visiteurs de profiter au maximum des festivités.

5000 places supplémentaires dans les trains

Il y aura plus de places dans les trains habituels. Trois trains supplémentaires seront affrétés les dimanche 11 et 18 juin sur les axes Rouen-Dieppe et sur la liaison Caen-Rouen les week-ends des 10 et 11 juin et 17 et 18 juin, pour permettre aux visiteurs d**'arriver à Rouen avant 10 heures le matin**. Par ailleurs, la Région Normandie et SNCF Voyageurs proposent des voyages à petits prix pour permettre au plus grand nombre de venir à l'Armada. Moitié prix pour les jeunes, un "Pass Normandie découverte" dès 20 euros pour deux jours pour deux personnes, avec gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, un "Pack tribu" pour les familles dès 4 personnes permettant une réduction de 25% sur le prix des billets.

Des cars pour revenir à la gare après les concerts de la Région

Tous les soirs entre le 8 et le 17 juin, des cars (payants et sur réservation) pourront ramener les visiteurs à la gare de Rouen après les concerts de la Région et le feu d'artifice. Départ à 00h30 depuis l'arrêt "Mont-Riboudet" à proximité des quais.

Enfin, la SNCF a prévu des animations dans les trains et en gare de Rouen. Distributions de kits de coloriage aux enfants et de cartes postales. Dans le hall de la gare, le 10 juin dans l'après-midi, les pianistes débutants ou confirmés sont invités à participer à un évènement musical participatif. Sur le parvis, seront installés des comptoirs de dégustation de produits du terroir, animés par l'Atelier Lucien.