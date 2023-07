Arrêt des bus et tram à partir de 21h ce dimanche soir à Nantes et Saint-Nazaire

Il n'y aura pas de transports en commun à Nantes et Saint-Nazaire après 21h ce dimanche soir.

Bien que la nuit de samedi à dimanche 2 juillet ait été plus calme que les nuits précédentes , après les émeutes suivant la mort de Nahel, l'interruption des transports en commun se poursuit ce dimanche 2 juillet. Pour des raisons de sécurité et conformément au maintien de la mesure préfectorale, les bus et tram de l'agglomération nantaise arrêteront de fonctionner à partir de 21h ce dimanche soir. "Un réexamen de la situation sera effectué lundi afin d'adapter le réseau", précise la Semitan.

ⓘ Publicité

À Saint-Nazaire, la mesure est aussi appliquée pour les transports en commun de la Stran, à partir de 21h. Ces deux derniers jours déjà, vendredi et samedi 1er juillet, les transports ont été interrompus une heure plus tôt, à 20h.