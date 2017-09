Arrêts longue durée toujours interdits pour les poids-lourds sur l'aire d'autoroute Sarthe-Touraine

Pour lutter contre les passeurs qui font monter des migrants dans les camions, la préfecture interdit aux poids-lourds de stationner plus de deux heures ou de s'arrêter la nuit sur l'aire Sarthe-Touraine, près de Dissay-sous-Courcillon depuis début juillet.

Des barrières sont installées devant les entrées des deux parkings poids-lourds. Pourtant, les quatre ou cinq chauffeurs routiers qui se sont arrêtés pour déjeuner n'ont rien remarqué de particulier. "Je pensais juste qu'il y avait des travaux", s'étonne Dave, qui relie Caen depuis Mâcon. L'arrêté préfectoral a été imprimé et affiché sur les barrières, mais il faut dire que les feuilles format A4 sont très discrètes.

L'arrêté préfectoral et ce message en anglais ont été affiché sur les barrières, mais peu de chauffeurs les ont vus. © Radio France - Maïwenn Lamy

La préfecture cherche à lutter contre le développement de réseaux de passeurs. L'aire Sarthe-Touraine est en effet située sur un axe qui relie l'Espagne à la Grande-Bretagne et des migrants y ont plusieurs fois été découverts. "L'environnement et l'accessibilité de l'aire favorisent le développement de réseaux de passeurs", confirme le préfet dans l'arrêté. En outre, les aires de stationnement ne sont pas surveillées.

Interdiction de stationner plus de 2 heures

Le premier arrêté date du 6 juin. Il interdisait tout bonnement aux chauffeurs routiers de s'arrêter et de stationner sur l'aire d'autoroute. Depuis le 6 juillet, les règles ont été assouplies, les chauffeurs routiers ont désormais interdiction de stationner plus de 2 heures et de s'arrêter entre 21 heure et 7 heure sur l'aire Sarthe-Touraine.

Difficile de s'adapter, pour les chauffeurs, car l'aire d'autoroute la plus proche se trouve à plus de 50 kilomètres de là, à hauteur de Sargé-lès-le-Mans. "Toutes les quatre heures et demi on doit s'arrêter quarante-cinq minutes. Le soir, c'est minimum neuf heures de coupure, explique Dave. Donc si on ne peut pas s'arrêter là le soir et qu'on n'a plus assez d'heures pour aller à la prochaine [station], on sera obligés de s'arrêter un peu n'importe comment sur les aires d'autoroute".

La préfecture, pour sa part, justifie sa décision par la nécessité d'assurer la "sûreté des transporteurs routiers et des exploitants du site" et précise que les parkings ne sont pas surveillés.