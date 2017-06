Arrêts supprimés en gare d'Issoudun : "c'est contraire à l'aménagement du territoire", Vanik Berberian,

Le Président de l'Association des maires ruraux de France, Vanik Berberian, dénonce la suppression annoncée par la SNCF de deux arrêts de train en gare d'Issoudun, dans l'Indre, à partir de l'été prochain.

Vanik Berberian, le maire de Gargilesse (Indre) et président de l'AMRF, Association des maires ruraux de France était l'invité du 6/9 de France Bleu Berry pour répondre aux questions d'actualité sur la Ligne POLT et le projet de loi de moralisation de la vie publique.

Deux trains en moins à Issoudun

A partir du 2 juillet 2017, la SNCF va supprimer deux arrêts en gare d'Issoudun : les trains de 6h30 pour Paris et 18h41 vers Limoges ne s'arrêteront plus à Issoudun, les deux arrêts sont tout simplement supprimés. Les Issoldunois travaillant sur Paris devront prendre leur train sur Vierzon ou Châteauroux, une quinzaine de personnes au moins serait concernée.

"La gare d'Argenton est devenue une gare symbolique, maintenant on veut faire la même chose à Issoudun, c'est contraire à l'aménagement du territoire, on voit que la ligne POLT se dégrade année après année, quand vous pensez qu'il y a un trou sans train l'après-midi, c'est hallucinant ! On n'est pas très loin de Paris mais pourtant il n'y a plus de train l'après-midi".

Vanik Berberian doit s'entretenir avec le Préfet de l'Indre à ce sujet ce mardi à Châteauroux.

La Loi de moralisation de la vie publique était nécessaire" (Vanik Berberian)

Vanik Berberian, le maire de Gargilesse et Président de l'AMRF. © Maxppp - Maxppp

Le Président de l'Association des maires ruraux salue également le projet de loi sur la moralisation de la vie publique présenté par le Ministre de la Justice début juin. Le texte prévoit de supprimer la réserve parlementaire, une enveloppe attribuée au bon vouloir de chaque député pour financer par exemple des projets associatifs.

"J'ai toujours été contre la réserve parlementaire, c'est un principe archaïque qui place l'élu dans une situation de redevoir quelque chose; en plus le montant de la dotation est plus ou moins important selon son statut au sein du Parlement, c'est ainsi qu'un Président de Commission a davantage de dotation qu'un député de base".

"C'est aussi fonction du nombre de parlementaires : souvenez-vous quand on avait trois députés dans l'Indre, on avait trois réserves parlementaires, on n'a plus que deux députés et donc on n'a plus que 2 réserves parlementaires, il faut revoir ce dispositif".

Non-cumul des mandats : une dérogation pour les communes rurales

Dans le projet de loi il est prévu l'interdiction pour les élus de cumuler trois mandats successifs, au niveau national comme local, sauf pour les maires des communes rurales. Une mesure que réclamait l'AMRF de longue date.

"Il est difficile de trouver des personnes prêtes à assumer la responsabilité de maire, qui est très lourde, j'ai plein de collègues qui sont maires par défaut car personne dans le conseil municipal ne souhaitait assumer cette responsabilité, il faut distinguer la ville et la campagne".

Reste à savoir à partir de quel seuil cette dérogation s'applique ? Qu'entend-t-on exactement par commune rurale ? "Les adhérents chez nous sont des maires de moins de 3.500 habitants, on pourrait imaginer que ce soit ce seuil qui soit retenu".