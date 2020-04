Arrivée des trains médicalisés : les hôpitaux bretons vont accueillir 48 malades

Deux TGV sont attendus ce week-end en Bretagne. A leur bord, 48 patients atteints du coronavirus, qui seront répartis dans différents centres hospitaliers de la région. Un train effectuera le trajet Paris-Rennes-Morlaix-Brest, l'autre Paris Vannes-Lorient-Quimper. Cette semaine, la région avait déjà accueilli 36 malades.

Des petits hôpitaux concernés

Cette fois, des hôpitaux plus modestes comme Saint-Malo et Morlaix devraient à leur tour accueillir des patients. Trois à Morlaix, deux à Saint-Malo. Chaque établissement a dépêché du personnel sur Paris ce samedi, ces soignants seront chargés du transfert des malades jusqu'à leur hôpital. A Saint-Malo, le nombre de lits de réanimation est passé de dix à vingt récemment, et le Centre Hospitalier est en mesure d'accueillir de nouveaux patients. Des patients qu'il faudra transporter grâce à des véhicules du SMUR depuis Rennes.

Une logistique lourde

Ces trains médicalisé représentent un défi logistique d'ampleur. En amont du transport, les services de santé de la région, les forces de l'ordre et la SNCF ont effectué des reconnaissances dans chaque gare : il faut marquer des points d'arrêt exacts pour les trains, répartir les malades dans les rames selon leur destination ou encore anticiper le départ des ambulances depuis les gares pour garantir au mieux la sécurité des patients, qui proviennent de services de réanimation, qui sont ventilés mais dans des états stables.