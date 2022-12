Arrivée du tram, vols de nuit, neutralité carbone, comment l'aéroport de Bordeaux-Mérignac voit l'avenir

Jusqu’à 20.000 voyageurs l’empruntent chaque jour dans cette période des fêtes. L’aéroport de Bordeaux-Mérignac a dévoilé à la presse, le 16 décembre dernier, un plan d'orientation stratégique baptisé Ressources 27. De l’arrivée du tram au printemps prochain jusqu’à la neutralité carbone visée en 2027, en passant par la diminution des vols de nuit, cette feuille de route, ou plan de vol, présente les évolutions attendues durant les cinq prochaines années.

"Demain, l'aérien sera vert"

Président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, Simon Dreschel parle d'un "changement de modèle" en énumérant les objectifs du plan : "65% de production d'énergie verte sur l'aéroport, 40% de réduction des émissions de CO2, 25% de réduction de la consommation énergétique des bâtiments et infrastructures..." jusqu'à atteindre la neutralité carbone en 2027 (avec des compensations).

Déjà pionnier dans la création d’une filière de biocarburant aéronautique, l’aéroport de Bordeaux Mérignac veut "devenir un hub de production énergétique" : panneaux solaires sur ses parkings, géothermie, ou encore station hydrogène à l’étude. Moins d'émission de CO2, pollution… sonore également.

Moins de vols de nuit...

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac s'engage à réduire le nombre de vols de nuit, source de nuisances régulièrement dénoncée par les riverains. Le trafic va atteindre les 5,6 millions de voyageurs en 2022 (3M en 2021, 2,3M en 2020, 7,7M en 2019). **"**Il y a une contre vérité : on nous prête des ambitions qui ne sont pas les nôtres, à savoir développer à outrance le trafic. Non, "on ne veut plus faire du volume pour du volume, on veut un développement raisonné".

"Aujourd'hui, on sait que notre avenir passe par le fait de diminuer l'impact que nous avons sur ce qui nous entoure, explique Simon Dreschel. Et donc les vols de nuit, ça en fait partie. Et on a écrit dans notre plan stratégique qu'on pouvait être moteurs sur ce sujet-là, via des modulations tarifaires (...) et pourquoi pas demain, certaines restrictions sur les vols les plus bruyants. On y est prêt."

... et plus de confort pour les voyageurs

L'autre orientation majeur du plan stratégique (100 millions d'euros) concerne la rénovation des infrastructures. "Les halls A et B ont vieilli", reconnaît le directeur de l'aéroport. Un nouveau bâtiment va sortir de terre d'ici 2027. "Ce sera notre clé de voute, notre microprocesseur".

Le chantier prévoit également des travaux sur la climatisation, le chauffage et les toilettes, des points sur lesquels l'aéroport doit faire "des efforts". Pour en finir avec les voitures à perte de vue, la feuille de route 2023-2027 envisage des "parkings silos", "pour ne plus s'étendre", des places de stationnement "au contact de nos aérogares plutôt que de manière éloignée."

Simon Dreschel rêve ausssi d'en finir un jour avec les files d'attente. "Les parcs d'attractions arrivent à faire en sorte qu'on n'attende plus. Et je pense que l'aéroportuaire de demain, c'est aussi le fait d'arrêter ces files d'attente et peut-être, d'être rappelé quand c'est à notre tour de passer, ce sont des sujets sur lesquels on travaille dans notre cellule innovation."

Avec ce chantier "assez colossal", l'objectif est de regagner le coeur des voyageurs. Durant l'été 2022, le site de réservation de vacances Holidu a classé les résultats obtenus sur Google par chaque aéroport européen. Le bonnet d'âne est revenu à Bordeaux-Mérignac. "Une note sévère", estime une passagère arcachonnaise rencontrée dans le hall B. "Les sièges sont confortables mais c'est vrai qu'il ne fait pas chaud chaud", dit la retraitée.

C'est également l'arrivée du Tram au printemps 2023 qui va améliorer le service rendu aux voyageurs. Les travaux d'extension de la ligne A sont bientôt terminés. Les premières rames d'essai circuleront en janvier avant une mise en service prévue en avril.

L'extension de la ligne A du tramway sera mise en service au printemps 2023. © Radio France - Jules brelaz