Des centaines de policiers et gendarmes au bord des routes du Nord Franche-Comté en ce week-end de l'ascension

Vous êtes très nombreux à profiter du week-end de l'ascension pour partir quelques jours. C'est rouge dans le sens des départs ce jeudi. Soyez prudents, des centaines de policiers et gendarmes sont au bord des routes.

C'est rouge dans le sens des départs ce jeudi ! Et pour cause, vous êtes nombreux à faire le pont pour ce week-end de l’ascension. "Ce sera très difficile de circuler dans le sens des départ", annonce Bison Futé. Des déplacements nombreux et un week-end de l'ascension souvent très accidentogène dans le Nord Franche-Comté et dans toute la France. Alors, d'autant plus après la semaine marquée par plusieurs accidents mortels dans la région, policiers et gendarmes se mobilisent dans la région. "Ils seront une vingtaine rien qu'au bord des routes du Territoire de Belfort à ne faire que des contrôles et près de 1000 dans les 18 départements du Grand Est", explique Sabine Oppiliard, la directrice de cabinet du préfet du Territoire de Belfort.

Bison Futé annonce un trafic chargé sur les routes mercredi, jeudi et dimanche. © Visactu - .

Tests de stupéfiants plus rapides

Les contrôles ont commencé dès mercredi soir, avec par exemple une dizaine de policiers déployés au dessus du pont de l'A36 à la sortie des Glacis à Belfort. "On contrôle tout, que ce soit les papiers, les assurances, l'état de la voiture", explique le Capitaine Baumgartner du commissariat de Belfort. Et très vite les amendes tombent. Une mère de famille est sanctionnée pour avoir laissé monter son enfant de moins de dix ans à l'avant du véhicule. Un autre conducteur qui avait déjà été verbalisé sans contrôle technique devra même laisser sa voiture sur place. "On surveille aussi les portables, l'alcool et les stupéfiants", préviennent les forces de l'ordre. "Avant c'était un peu archaïque, notamment pour les stups, mais maintenant les tests sont beaucoup plus rapides et on détecte beaucoup plus facilement", explique le capitaine Baumgartner.

Près de 2000 pv pour infractions routières en 2016 dans le Territoire de Belfort

Des radars seront aussi déployés sur toutes les routes du Nord Franche-Comté ce week-end. "On est très vigilants sur ces infractions là aussi, c'est indispensable, les excèse de vitesse ont augmenté de 16% depuis le début de l'année", explique Sabine Oppiliard. En 2016 dans le département du Territoire de Belfort, 1117 excès de vitesse avaient été relevés. 964 infractions pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool avaient aussi été dressées ainsi que 964 procès verbaux pour l'usage du téléphone au volant.