Assouplissement de la limitation à 80 km/h : les motards français divisés

Sarthe, France

Permettre de rouler à 90 km/h de nouveau sur les départementales, certains motards estiment que ça devrait être la norme. Alors la proposition d'Edouard Philippe de conserver les 80 km/h en autorisant les exceptions ne les satisfait pas. "On est jamais à 80 km/h en moto, ça ne sert à rien cette limitation", lance Mederic. "On parle écologie, mais quand on est en sous-régime, on pollue encore plus", renchérit Yann.

Le cas par cas, un vrai casse-tête ?

Faire du cas par cas, en laissant les conseils départementaux juger de l'utiliser de rehausser la vitesse sur certaines portions de route, Patrick est pour : _"des routes départementales avec beaucoup de virages, c'est justifié de les limiter à 80 km/h, explique-t-il. Mais pour d'autres, je ne vois pas l'utilité". "Je suis plutôt d'accord, il faut adapter selon les carrefours dangereux aussi"_, estime Thomas.

Mais à faire varier la vitesse selon les tronçons, on risque de s'y perdre pour Hervé : "pourquoi mettre une partie à 80 et une autre à 90 ? _On ne sait plus où on en est. Après on garde les yeux rivés sur le compteur et plus sur la route !_". "Le gouvernement laisse les départements se débrouiller en gros !", critique un de ses amis.

Sur quelles routes rehausser la vitesse ?

La question des tronçons de route sur lesquels relever la vitesse maximale autorisée pourrait en effet être délicate à trancher pour les départements en coordination avec les services de l'Etat comme les préfectures. "Sur les routes toutes droites pendant 20 kilomètres, 90 km/h ça passe !" : cette réflexion d'un motard est largement partagée. Pourtant, en termes de sécurité routière, ce n'est pas sans risque.

"Les données accidentologiques sont têtues : les routes les plus belles sont celles où on meurt le plus", rappelle Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. En cause notamment, la baisse d'attention. "Les départements voulaient avoir une compétence sur ce dossier et c'est dans la logique de la leur donner, conclut-il. J'ai confiance en leur responsabilité pour décider".