Assouplissement des 80km/h : "du bon sens" pour le président du Conseil départemental de la Loire

Ce jeudi, sur France info, le Premier ministre, Édouard Philippe, a ouvert la voie à un assouplissement la mesure sur les 80 km/h sur le réseau secondaire. Dans la Loire, Georges Ziegler veut en profiter pour instaurer rapidement des limitations plus adaptées aux routes.

La mesure semble porter ses fruits : depuis son entrée en vigueur l'an dernier, elle a participé selon le gouvernement aux bons chiffres de la sécurité routière. 189 morts de moins sur les routes en 2018 par rapport à 2017. Une adaptation malgré tout largement impopulaire selon des sondages récents et qui cristallise une partie des oppositions entre les dirigeants à Paris et les Français sur le terrain.

"Revenir à 90km/h ou même descendre à 70 ou 60km/h"

Édouard Philippe propose donc au présidents des Conseils Départementaux de prendre leurs responsabilités s'ils le souhaitent en revenant sur ces 80Km/heure par endroits. Dans la Loire, le président du Conseil départemental y voit une bonne nouvelle. Georges Ziegler veut en profiter pour instaurer rapidement des limitations plus adaptées aux routes : "C'est une mesure de bon sens. Qui connait mieux les routes du département que ceux qui y vivent. On est tous conscients qu'il faut tout faire pour limiter au maximum le nombre d'accidents, de blessés et de tués. Par contre il y a des moments où il faut savoir adapter. D'ici la fin de l'année, certains ajustements seront mis au point soit en revenant à 90km/h, soit en descendant à 70 ou 60km/h dans certains secteurs qui nous paraissent particulièrement dangereux".