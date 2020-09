Attaque à l'arme blanche à Paris : des stations de métro sont fermées, des lignes de bus déviées

Des passants ont été attaqués à l'arme blanche ce vendredi dans le 11e arrondissement de Paris, près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux d'entre eux sont blessés. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête et deux personnes ont été interpellées. Suite à cette attaque, les autorités demandent d'éviter le secteur. De son côté, la RATP a décidé de prendre des mesures.

Des stations de métro fermées

Depuis le début d'après-midi, plusieurs stations sont fermées, les trains ne marquent pas l'arrêt et les correspondances ne sont pas assurées. Il s'agit des stations Bastille (lignes 1,5 et 8), Chemin Vert et Saint-Sébastien-Froissart (ligne 8), Bréguet-Sabin et Richard-Lenoir (ligne 5) et Saint-Ambroise (ligne 9).

Des lignes de bus déviées

Les lignes de bus passant dans le secteur de la place de la Bastille sont toutes déviées. Il s'agit des lignes 29, 56, 69, 75, 76, 86, 87 et 91.

Vous retrouvez toutes les informations pour circuler dans Paris sur le site de la RATP.