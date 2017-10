Attaque à Marseille : des dizaines de voyageurs bloqués en gare de Valence TGV

Conséquence de l’attentat présumé à la gare Saint-Charles à Marseille, des dizaines de voyageurs sont restés bloqués sur les quais à la gare de Valence TGV. Entre calme, sérénité et interrogation.

"Pour moi ça ne change rien, le danger est partout. Il ne faut pas y penser." Assise sur une chaise, Isabelle attend son train. Elle doit rentrer sur Cannes mais ne sait toujours pas comment faire. "Apparemment je dois encore patienter deux heures" souffle-t-elle.

Comme de nombreux voyageurs, Daniel a appris l’attaque à Marseille via une alerte sur son téléphone. Ce Marseillais est venu voire son amie à Alixan. Le regard tourné sur son smartphone, il cherche une solution. Le panneau d’affichage n’indique aucun horaire d’arrivée pour son train."Je regarde s’il y a des covoiturages ou des bus. Mais je ne trouve rien" lance-t-il un brin dépité.

#Marseille Une quinzaine de trains actuellement à l'arrêt dans des gares en attendant le redémarrage du trafic gare Saint-Charles #SNCFhttps://t.co/ycVhQZClYq — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) October 1, 2017

"Il faut faire attention partout et dans toutes les gares."

Debout devant sa valise, Corentin est un peu perdu. Il ne sait pas comment faire pour rejoindre Paris où il débute un stage lundi. "Les trains sont aussi bloqués. Ceux qui partent plus tard seront bondés, on sera debout. Je préfère rentrer chez moi et revenir demain matin. On est un peu impuissant, et pour une fois la SNCF n’y est pour rien."

Audrey va elle aussi rentrer chez elle ce soir, à Guilherand-Granges. "Ça fait un peu peur. Ça ne donne pas envie de partir. Avec ce qui se passe tous les jours, ils ne prennent pas de mesures de sécurité radicales pour que cela ne se reproduise plus. Je trouve ça anormale."

Avec cette nouvelle attaque, les comportements changent. C’est en tout ce qu’affirme Grégory, un jeune de Chabeuil. "Ça devient insupportable. Quand on rentre dans une gare, on a ce réflexe de regarder tout le monde pour voir si on ne va pas être agressé."

⚠️#Marseille: reprise très progressive du trafic des trains . Il sera très perturbé sur l'axe Sud Est toute la soirée. — SNCF (@SNCF) October 1, 2017

Ce dimanche, en début de soirée, les trains en direction ou en provenance de Marseille accusaient 1h30 à 4 heures de retard.