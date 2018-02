Il faut aller vite selon Philippe Tabarot sur l'ouverture à la concurrence décidée par l'Europe. Les dirigeants de la région PACA souhaitent être les premiers à lancer un seul opérateur qui au final devrait gérer demain les lignes TER dont la ligne la plus importante entre les Arcs et Vintimille.

Nice, France

Philippe Tabarot (LR) qui a en charge les transports à la région Provence Alpes Cote d'Azur a lancé une consultation, une sorte d'appel d'offres "à blanc", pour savoir quelles sont les intentions d'éventuels repreneurs du réseau TER. Il serait 4 ou 5 candidats potentiels dont des italiens et allemands. Selon les directives européennes l'ouverture à la concurrence du rail doit être mis en application d'ici fin 2019.

" Un kilomètre ici compte le double par rapport à des lignes en Allemagne" "il faut faire des économies" et surtout selon l'élu : on attend"une meilleure qualité de service". Le nouvel opérateur devra prendre en compte une reprise des salariés, du matériel et des infrastructures.

Philippe Tabarot souhaite à l'heure ou le Premier Ministre Edouard Philippe engage la réforme de la SNCF que la CGT-cheminots soit un syndicat "responsable", le "statut des cheminots ne peut pas continuer". L'élu assure dialoguer régulièrement avec le syndicat à travers "différents comités de ligne" et à travers les Assises régionales des transports.