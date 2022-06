Attente interminable, vols annulés, grèves : les difficultés dans les aéroports devraient s'aggraver cet été

Files d'attente interminables, vols supprimés, problèmes pour s'enregistrer avant un vol, retards importants, grèves... si vous prenez l'avion cet été, votre voyage risque de connaître quelques imprévus. En raison du manque de personnel, la situation risque d'être très compliquée, voire chaotique selon des syndicats, dans les aéroports européens cet été.

Début mai, les spécialistes expliquaient déjà que les usagers du secteur, confronté à une hausse de la demande couplée à une pénurie de personnel, allaient sans doute souffrir cet été. Après un printemps perturbé, ces craintes se confirment, avec des prévisions pessimistes et des réductions de vols déjà actées, comme chez Easyjet.

Les syndicats alertent sur une situation "chaotique" cet été

Cet été, "ça va être le chaos", prévient Nicolas Pereira, secrétaire général de l'Union locale CGT-Roissy dans une interview à l'agence Reuters. Selon Raphaël Caccia, secrétaire général de l'union fédérale aériens CFDT, il manque environ 15% de personnel en assistance-escale et 20% en sécurité pour fonctionner correctement cet été dans les aéroports français.

Déjà, lors des week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, des milliers de voyageurs se sont retrouvés dans des files d'attente interminables aux aéroports d'Amsterdam ou de Londres. Et pendant ce printemps, les aéroports de Paris, Rome et Francfort ont aussi été régulièrement perturbés, en raison du manque de personnel et de grèves.

Annulations de vols et capacité limitées dans les aéroports

Face à cette situation, plusieurs compagnies ont décidé d'annuler des vols cet été.

La compagnie Easyjet a annoncé, ce lundi, une réduction de sa capacité de transport cet été à cause d'un manque aigu de personnel, justement pour éviter le chaos de ces dernières semaines dans les aéroports. "L'aviation en Europe fait face à des difficultés opérationnelles" qui comprennent des "retards dans le contrôle du trafic et des pénuries de personnel" dans les aéroports, ce qui entraîne retards et annulations en série, a reconnu Easyjet. La compagnie dit penser être capable de faire voler la plupart des voyageurs concernés sur d'autres vols, "beaucoup le même jour que ce qui était réservé à l'origine", et promet de prévenir ses clients à l'avance.

En Allemagne, Lufthansa a supprimé 900 vols domestiques et européens à Francfort et Munich pendant les week-ends de juillet, soit 5% de sa capacité de vol.

L'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, théâtre de files d'attente interminables ce printemps, a de son côté choisi de limiter l'accueil à 70.000 passagers par jour durant l'été.

Des temps d'attente rallongés avant un vol

Le groupe Aéroports de Paris anticipe aussi des temps d'attente rallongés durant les grands départs de l'été. Mais la direction se dit "globalement confiante". "Nous avons fait beaucoup de forums au mois de mai, où nous avons recruté plusieurs centaines de collaborateurs pour la sûreté. Donc, je pense que pour cet été, ce sera acceptable", a voulu rassurer jeudi son PDG, Augustin de Romanet, sur BFM Business.

Une grève le 2 juillet dans les aéroports parisiens

Mais les syndicats continuent à alerter sur les conditions de travail et les salaires qui rendent ces métiers peu attractifs. De nombreuses organisations ont annoncé des grèves pour les départs en vacances, dans plusieurs aéroports européens.

Dans les aéroports parisiens, le prochain débrayage est attendu le 2 juillet, date à laquelle de nombreux Français comptent partir en vacances. Le 8 juin dernier déjà, un quart des vols avaient du être annulés au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle.

4.000 postes vacants dans les aéroports parisiens

Selon un décompte de l'agence Reuters, 7.000 postes sont officiellement à pouvoir dans le secteur aérien en Europe. Près de 4.000 postes sont notamment à pourvoir dans les aéroports parisiens, selon le Groupe ADP. Au total, le secteur mondial de l'aviation a perdu 2,3 millions d'emplois pendant la pandémie, selon la profession, dont 600.000 en Europe.