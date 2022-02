Circulation : nouvelle phase de travaux sur la route du Col de Porte, en Chartreuse

En Isère, la RD 512 qui relie Saint-Pierre-de-Chartreuse au col de Porte va être coupée à la circulation à compter du 7 mars et pour quatre mois. Parce que cela va impacter la vie des habitants du secteur, une réunion a eu lieu entre la mairie et le département de l'Isère, qui finance les travaux.

Axe reliant le Col de Porte à Saint Pierre de Chartreuse, la route départementale 512 connait un trafic important. Cette route de montagne, très empruntée, présente des affaissements au niveau des talus en aval et des fissurations de la chaussée. Les conditions de circulation s’en trouvent dégradées. C’est pourquoi, afin d’éviter un effondrement brutal de la plateforme routière, le Département de l’Isère a donc engagé depuis 2021 un programme de sécurisation de la route. Montant des travaux : 2.300.000 euros, totalement à sa charge. Une nouvelle phase de travaux s’engage à compter du 7 mars 2022 pour une durée de quatre mois.

La sécurité des usagers : une priorité pour le Département

Deux secteurs de la RD 512 seront sécurisés, respectivement Les Cottaves / Les Guillets et La Martinière, sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ces deux chantiers seront conduits en simultané pour optimiser les périodes de contraintes de circulation et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les usagers.

Travaux de sécurisation imminents sur le secteur Les Cottaves et Les Guillets

Le secteur entre Les Cottaves et Les Guillets fait l’objet d’une programmation en trois phases en raison de l’ampleur des travaux. L’opération consiste à réaliser un mur aval de soutènement de 350 mètres de long et de 2,5 mètres de haut. Une première phase a été conduite à l’automne dernier avec la réalisation d’un mur de soutènement d’une longueur de 130 mètres. Il reste donc à réaliser la continuité de ce mur sur une longueur de 220 mètres, et ce, en deux étapes.

Un nouveau linéaire de 110 mètres sera réalisé lors de cette nouvelle période de travaux qui débute le 7 mars. Il restera ensuite à programmer les derniers 110 mètres linéaires de ce mur de soutènement en 2023.

L’étroitesse de la route, dans cette zone, nécessite la mise en place de restrictions de circulation pour permettre la réalisation des travaux, tout en garantissant la sécurité des usagers et des ouvriers.

Calendrier utile pour les riverains et les usagers

Du 7 au 21 mars 2022, la circulation se fera sous alternat pour les véhicules de tout gabarit. À partir du 21 mars, la route sera coupée, du lundi matin 8h30 jusqu’au vendredi 17 h, et ce jusqu’à mi juillet (sous réserve d’éventuels aléas). La route sera ouverte uniquement aux véhicules légers les weekends, du vendredi 17h00 au lundi 8h30 avec la mise en place d’un alternat de circulation. Pendant la période de travaux, la RD 512 sera totalement interdite aux poids lourds, la largeur de chaussée restant circulable n’étant plus suffisante.

La liaison entre Saint-Pierre-de-Chartreuse et Grenoble se fera via Voreppe et Saint-Laurent-du-Pont à compter du 21 mars. Les riverains sont invités à se rapprocher de la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse pour toute question ou problème d’accessibilité. À noter que les transports scolaires ne sont pas touchés.

À venir : la sécurisation du secteur de La Martinière

Le second chantier localisé à La Martinière consiste en la création d’un mur de soutènement aval, qui nécessitera des alternats et des coupures en journée, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, avec une déviation locale via la RD57B.