LGV : la communauté de communes MACS va se prononcer, les opposants veulent rencontrer Alain Rousset

Les opposants à la LGV dans les Landes pourraient demander des comptes à Alain Rousset ce jeudi à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine fait le déplacement au siège de la communauté de commune Maremne Adour Côte Sud pour assister au vote sur le financement de la Ligne Grande Vitesse. Des trajets entre Toulouse et Bordeaux puis Bordeaux et Dax, pour lesquels MACS pourrait débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros sur 40 ans.

Alain Rousset doit écouter les électeurs, les opposants et ouvrir les yeux

Un projet de Ligne Grande Vitesse qui fait beaucoup de bruit depuis plusieurs années. Mais pour Eliane Pibouleau-Blain, membre de la France insoumise, cette LGV c'était du passé. C'est le président de la Nouvelle-Aquitaine qui remet, inutilement, le sujet sur la table. "Alain Rousset a voulu faire ressortir ce projet de la naphtaline après l'enquête publique de 2015. C'est un projet coûteux qui ne répond pas aux attentes du territoire."

Pour cette militante, membre également d'Attac (l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne), la LGV dans les Landes, c'est une proposition d'un autre temps et la proposition de la communauté de commune Maremne Adour Côte Sud est une aberration. "Il y a eu un énorme travail des associations de défense de l'environnement. Et toutes les conclusions prouvent que le sujet est inutile. Les habitants vont réaliser que leur maison est sur le tracé et qu'on a besoin des terres agricoles pour s'alimenter. C'est un projet qui n'est pas démocratique. La population l'avait rejeté. Donc nous disons "attention à la responsabilité des élus" quand ils décident de co-financer le projet."

Pour les élus, c'est très facile de dépenser l'argent du contribuable

Pour la France Insoumise, les arguments de la Région pour justifier la mise en route d'une Ligne Grande Vitesse sont discutables : "Le premier, c'est la saturation de la ligne existence. La SNCF dit clairement, par écrit, que ce n'est pas vrai. L'autre argument, c'est la suppression des murs de camions. Effectivement, c'est une nuisance. Mais les camions sur le ferroviaire ça ne dépend pas d'Alain Rousset. Puis aucune ville intermédiaire n'est désenclavée par un tel projet. Les Trains à Grande Vitesse sont faits pour aller vite. Et s'ils s'arrêtent à Mont-de-Marsan ou à Dax, il n'y a plus de grande vitesse !", s'agace la militante landaise avant d'ajouter, "ils n'ont rien à gagner à la MASC à investir dans la LGV. En revanche, ça va détruire tout un patrimoine, de forêt de terre agricole, des habitants vont être exproprié. Et qui va payer ? C'est nous ! Ce n'est pas Alain Rousset ! Pour les élus, c'est très facile de dépenser l'argent du contribuable."

Des arguments qu'un collectif d'association aimeraient souffler encore et encore à l'oreille du président de la région ce jeudi juste avant le vote de la communauté de commune. _"Ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas normal qu'Alain Rousset mente. Pourquoi a-t-on supprimé les petites lignes ? Pourquoi ne faisons-nous pas du ferroviaire de proximité ?"_questionne l'opposante au projet.