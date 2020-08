Attention au verglas d'été sur les routes du Poitou

Des chaussées asséchées par plusieurs jours de canicule et des pluies orageuses qui s'abattent d'un coup, voilà la recette d'un cocktail dangereux pour les automobilistes poitevins ce lundi, la conjonction des deux phénomènes entraînant ce qu'on appelle le verglas d'été sur les routes du Poitou.

Attention au verglas d'été ! C'est la mise en garde du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne r aux automobilistes du Poitou. Comme l'explique le SDIS86 sur son compte twitter, le verglas d'été, c'est quand il se met à pleuvoir brusquement - un peu ce lundi comme avec les orages de la mi-journée- sur une route très sèche. En général, ce type de phénomène fait ressortir la saleté et les hydrocarbures incrustés dans les revêtements de chaussée, rendant les routes ultra glissantes. Prudence au volant donc et levez le pied si vous voulez éviter l'aquaplaning.