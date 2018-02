Dans le cadre des travaux d'aménagement de la 3e voie entre Chambray-lès-Tours et Veigné, les conditions de circulation seront difficiles au sud de Tours. Des travaux exceptionnels entre l’échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85 auront lieu entre le lundi 5 février et le jeudi 15 février 2018 de jour comme de nuit (hors week-end). Ils risquent d’engendrer des perturbations de circulation, principalement aux heures où le trafic est le plus dense. Les opérations d’élargissement des ponts de franchissement de la voie ferrée Tours-Loches et de la rivière Saint-Laurent imposent la mise en place de zones de basculement de la circulation entre l’échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85.

Ainsi, les automobilistes circuleront sur 1 seule voie dans le sens opposé sur l’autoroute A10, de jour comme de nuit :

- entre le lundi 5 février à 20h et le vendredi 9 février à 12h, sur 3 km

- entre le lundi 12 février à 20h et le jeudi 15 février à 7h, sur 4 km

La vitesse sera limitée à 50 km/h. Des perturbations sont à prévoir, notamment aux heures où le trafic est le plus dense. VINCI Autoroutes recommande aux usagers d’anticiper leurs trajets. Pour les personnes en transit, il est possible de contourner l’agglomération de Tours par l’Est (itinéraires conseillés sur www.a10-touraine.fr).