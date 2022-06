Attention cyclistes ce dimanche sur les routes de l'Oisans !

Attention sur les routes de l'Oisans ce dimanche avec pas moins de deux épreuves cyclistes qui se déroulent sur routes ouvertes. L'épreuve cyclosportive GFNY La Vaujany, va jeter quelques 500 coureurs sur les routes, entre 8h00 et 18h00, explique Itinisère dans un "flash spécial" circulation. Il y a un parcours de 61,2Km qui part de Vaujany, passe par Bourg d'Oisans, remonte à l'Alpe d'Huez, et rejoint son point de départ par Villard Reculas, et un parcours de 145,5Km qui fait une boucle plus large : Livet et Gavet, Séchilienne, La Morte, avant de rejoindre Valbonnais puis le col d'Ornon, Bourg d'Oisans et l'Alpe d'Huez.

La Vaujany... et le BRO !

Une épreuve qui s'ajoute à une autre manifestation, de cyclotourisme celle-là, c'est à dire parfois avec des familles entières et des groups d'amis : c'est le BRO, Brevet de randonneur de l'Oisans, organisé par les Cyclotouristes grenoblois. Cette épreuve là propose 4 circuits qui partent d'Allemont.