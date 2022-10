Attention, des coupures partielles de circulation sont prévues sur les routes de la Tinée

La Métropole Nice-Côte d’Azur lance des travaux dans la vallée de la Tinée à l'approche de l'hiver pour prévenir les risques d’éboulement et de laves torrentielles sur les routes. Dans le cadre de son plan pluriannuel de sécurisation du patrimoine routier, la Métropole souhaite prévenir et maitriser les risques d’éboulement et de laves torrentielles (vagues brutales composées d’un mélange d’eau et de matériaux solides, comme des blocs, pierres ou arbres) sur trois vallons situés au nord de Saint-Sauveur-sur-Tinée, dans un secteur raide et instable, correspondant à la forêt domaniale de la Tinée, canton du Frachet.

Des travaux jusqu'à fin novembre

Après une première phase de travaux d’urgence en 2019 et une concertation publique, les travaux sont en cours jusqu’au 25 novembre et visent à installer des filets pare-blocs et du grillage pendu sur la RM 2205.

Route coupée partiellement

Ainsi la route pourra être coupée ponctuellement à la circulation dans les deux sens, au lieu-dit Le Frachet, pour une durée de 15 minutes maximum, du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h.

Une prochaine phase de travaux aura lieu en 2023 pour mettre en place un ouvrage de type merlon pare-blocs afin d’arrêter les blocs rocheux et les laves torrentielles, au niveau d’un des vallons. La dernière phase de travaux visant la réalisation d’une galerie pare-blocs sur le dernier vallon interviendra ultérieurement.

Pour quel coût ?

Le montant global de ces travaux est estimé à près de 3,5 millions d'euros.