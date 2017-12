Attention grosse pagaille annoncée entre Tours et Loches sur la RD 943 jusqu'au 15 décembre

En raison de travaux de la SNCF sur le passage à niveau à la sortie sud de Cormery en direction de Loches, la départementale 943 sera coupée à la circulation à partir de jeudi 6 décembre 9h jusqu'au 15 décembre 15h !

Différentes déviations ont été mises en place en fonction des véhicules avant Truyes et Cormery en direction de Loches et au niveau du Node Park à Tauxigny pour venir vers l'agglomération tourangelle.

- Pour les véhicules de moins de 7 tonnes et demi et le transport de personnes : La circulation est déviée dans les deux sens de circulation par les départementales 32, 85 et 17 afin de contourner Cormery dans les deux sens.

- Pour les Poids Lourds et les transports exceptionnels en provenance de Chambray-lès-Tours en direction de Châteauroux ... ils devront emprunter l'autoroute A85 jusqu'à la sortie 11 pour rattraper Loches en passant par Sublaines et Saint-Quentin-sur-Indrois

La RD 943 au centre des débats comme on dit en ce moment avec une série de concertations publiques sur les aménagements futurs de sécurisation et de fluidité du trafic draine chaque jour quelques 20 000 véhicules et plus d'un millier de camions.