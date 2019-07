Attention, nouveau plan de circulation à Nancy !

Nancy, France

La Ville et la Métropole du Grand Nancy préviennent d'une nouvelle phase de modification de la circulation dans le centre de Nancy à partir du lundi 8 juillet : mise à double sens de la rue des Quatre-Eglises depuis l'avenue du général Leclerc vers la rue Raugraff.

Ce nouveau plan opérationnel fin août doit permettre de "faciliter l'accès aux véhicules dans le centre-ville commerçant", selon les élus toujours à la recherche d'attractivité.

A partir du 8 juillet, prévoyez encore la fermeture de la rue Alexandre 1er, entre la rue Cyfflé et la rue Charles III. La mise à sens unique de la circulation du boulevard de l'Insurrection du Ghetto de Varsovie, de la rue Charles III vers l'avenue du général Leclerc. Et puis création d'un couloir de bus à double sens sur le boulevard de l'Insurrection de Varsovie.

Plan de la phase qui débute ce lundi 8 juillet dans le centre-ville de Nancy - Ville de Nancy

Des travaux vont se poursuivre cet été en juillet et août, pour aménager la rue Raugraff et la rue des Carmes. Pendant cette période de six semaines, les accès aux parkings Dom Calmet et Charles III restent assurés.

Dès la fin du mois d'août, l'inversion du sens de circulation de la rue des Quatre-Eglises sera en place depuis la rue de la Hache vers la rue Raugraff. Inversion encore du tunnel Raugraff et de l'entrée du parking Charles III. Inversion du sens de circulation de la rue des Carmes depuis la rue Raugraff. L'accès au parking Dom Calmet depuis la rue Stanislas est maintenu.