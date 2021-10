Au CHU d'Amiens Sud, un stationnement amélioré mais bientôt payant.

Jusque là gratuit mais souvent saturé, le parking du CHU d'Amiens Sud connaitra à la fin de l'année un agrandissement et une refonte complète. L'accès deviendra payant pour les patients et visiteurs hors urgences, et pour les étudiants en santé hors stages.