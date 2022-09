Journées du patrimoine : au cœur de l’ancien poste d’aiguillage de la gare de Rennes

Découverte en image de l’ancien poste d’aiguillage de la gare de Rennes. Un système et un bâtiment inscrits aux monuments historiques, pour leur caractère exceptionnel dans l’histoire des techniques et des métiers de l’aiguillage et de la régulation des trains.