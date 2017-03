Au cœur du centre de crash-test à Jaunay-Marigny

L'entreprise Cesvi France implantée à Jaunay-Marigny teste les véhicules neufs, pour le compte des assureurs. Le centre de recherche organise une quinzaine de crash-test par an. Visite guidée.

La voiture bardée de capteurs s'élance à 15 km/h et fonce droit dans le mur. L'accident est inévitable, mais les dégâts restent limités. Il s'agit d'une simulation qui reproduit un choc en ville. Une situation rencontrée dans 80% des cas chez les assureurs.

Les résultats de ce crash-test serviront ensuite à fixer par exemple le prix des assurances-auto. " Lorsqu'un véhicule est mis sur le marché, nous n'avons pas d'historique sur les coûts de réparation, alors nous faisons des crash-test, pour fixer au mieux les tarifications", explique Laurent Decelle, président Cesvi France.

Une expertise dans la reconstitution des accidents de la route

Les données récoltées par ordinateur ont une deuxième utilité, elles servent de références pour les reconstitutions. C'est l'une des autres activités du centre de recherche, de plus en plus contacté pour reconstituer des accidents de la route. Les assureurs recherchent cette expertise lorsque les responsabilités des parties ne sont pas bien définies. "On va sur les lieux, on regarde les traces sur place, on scanne l'environnement autour. Tout pour reconstruire les circonstances et comprendre ce qu'il s'est passé", raconte le président. Il y a quelques années, l'entreprise avait même été mandatée par la Cour d'appel de Poitiers dans un carambolages sur l'autoroute A10, impliquant des dizaines de véhicules.