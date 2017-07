Au cœur du PC sécurité de l'autoroute A10 à Niort

Le 14 juillet, premier weekend chargé sur les routes. Au PC sécurité de Vinci Autoroutes près de Niort, on surveille 638 km d'autoroutes. Et ce weekend, les effectifs ont été doublés.

"Sécurité autoroute bonjour," au poste de contrôle près de Niort, le téléphone sonne quasiment toutes les dix minutes et c'est majoritairement pour du dépannage. "Ça peut être un moteur en panne, un problème de batterie, on a de tout sur l'autoroute" affirme Sandra Théraud, l'une des responsables du PC sécurité.

En 3 minutes maximum, le message apparaît sur les panneaux lumineux

Les usagers appellent souvent grâce aux bornes oranges, les bornes d'urgence. Ils tombent alors directement au poste de contrôle. Le chronomètre est alors lancé. Le régulateur sécurité trafic doit remplir une fiche qui contient notamment la borne kilométrique où s'est produit l'incident mais aussi le sens de l'autoroute concernée. En trois minutes maximum, le message apparaît sur les panneaux lumineux afin d'informer les autres automobilistes. En cas de panne, un dépanneur est dépêché sur place en maximum trente minutes.

Reste l'éternel problème de la localisation. Pour Sandra Théraud, "lorsque les usagers utilisent les bornes oranges, on les localise tout de suite. Mais quand ce n'est pas le cas c'est plus compliqué." Au rôle donc des régulateurs d'être patients et pédagogues comme Freddy au téléphone avec une automobiliste tombée en panne: "si vous ne savez pas où vous êtes, vous pouvez aller sous un pont vous aurez une borne ou alors regardez si vous voyez un plot blanc avec un chapeau rouge."

Anticiper les situations

Grâce à des stations de comptage, des capteurs électroniques, le poste de contrôle peut déterminer combien de véhicules passent en une heure. "Ça nous permet de savoir s'il y a des risques de bouchons ou non, ou de prévenir d'un éventuel incident" affirme Philippe Alves, directeur technique de la région Ouest Atlantique. Sur l'écran qui rassemble les données recueillies par les stations de comptages, il y a un code couleur : vert la circulation est fluide, orange elle s'intensifie, rouge il y a des ralentissement et noir c'est le bouchon.

Mais face aux embouteillages, il n'y a pas d'autres solutions que de prendre son mal en patience et attendre que la circulation se fluidifie.