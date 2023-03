Au Havre, le tramway va reprendre du service entre la plage et la gare

Cela faisait deux semaines que les deux lignes de tramway havraises ne desservaient plus la gare, la plage et tous les arrêts intermédiaires. Depuis le 16 mars dernier, et une mobilisation contre la réforme des retraites. Un feu avait été allumé sur les rails et les flammes avaient coupé les lignes aériennes, qui permettent au tram de circuler.

Ces lignes ont été réparées cette semaine, mercredi 29 et jeudi 30 mars, un essai technique a été mené avec une rame, et les deux lignes A et B vont pouvoir reprendre du service ce vendredi 31 mars, indique Lia, le réseau de transport havrais.

"Les lignes de tramway circuleront normalement entre les stations La Plage et Gares dès le début de service du vendredi 31 mars. Les stations Palais de Justice, Hôtel de Ville, St Roch et La Plage seront à nouveau desservies." indique Lia dans un communiqué.