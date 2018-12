Au Havre, mille voyageurs par mois dans les bus jusqu'au bout de la nuit

Le Havre, France

Dans la plupart des villes de France, les transports en commun s'arrêtent quelques heures la nuit. Pas au Havre : depuis juin 2018, l'agglomération a lancé LiA de Nuit, un service de transport nocturne à la demande, sept jours sur sept. Pour le prix d'un ticket de bus ou de tramway classique (1,80 euros), ou sans surcoût si vous êtes abonné, vous pouvez réserver ces sortes de "taxis publics" pour vous déplacer entre minuit et demi et cinq heures du matin (6h15 le dimanche).

Les clients sont vraiment contents car le service est adapté à leur besoin"

Six mois après le lancement, plus de 6300 trajets ont été effectués. Les voyageurs sont pour la plupart des fêtards, mais un gros tiers est composé de travailleurs. Des couche-tard et lève-tôt que Diong Gomis, l'un des neuf chauffeurs de taxi ou VTC à qui LiA sous-traite le service, finit par bien connaître : "On revoit souvent les mêmes personnes, des habitués, qui travaillent en restauration ou dans les centres commerciaux."

Il y a aussi des ouvriers, des boulangers, des personnes qui travaillent dans le monde médical... Pour eux, des transports en commun disponibles 24h/24, c'est un vrai besoin, témoigne un autre chauffeur, Christophe Carcauzon : "Au début, quand j'ai commencé je me demandais comment ils faisaient habituellement sans ce service-là, ils allaient à pied ou en vélo. Ils n'ont pas les moyens de prendre un taxi donc c'est vraiment bien pour tous ces gens-là." "Il y a des gens pour qui, avant, c'était compliqué, donc ils sont super contents quand ils montent dans notre taxi !" se réjouit Jean Gomis, lui aussi chauffeur nocturne.

Le service public même la nuit

Pour la communauté d'agglomération, LiA de Nuit représente un investissement de 200 000 euros par an, que ne compensent pas les faibles recettes engendrées par le prix des billets. "C'est donc un vrai service public dont nous sommes fiers et pour lequel nous avons remporté trois prix" insiste Daniel Fidelin, le vice président de la CODAH en charge de la mobilité.

La navette ne fonctionne pas exactement comme un taxi. Elle ne dépose pas chez soi, mais à un arrêt de bus. On la réserve minimum une demi-heure à l'avance sur internet ou sur l'application, et ensuite un algorithme optimise les trajets pour transporter le plus de monde possible. Geoffrey Carena, qui travaille pour l'exploitant du réseau LiA.

Entre deux et cinq navettes de huit places tous les soirs

Les véhicules ont huit places, deux sont en circulation en semaine ; cinq le week-end car le service est très demandé. Parfois même tout est complet, impossible de réserver. Le service n'est pour l'instant disponible que sur la moitié des arrêts de bus environ, uniquement dans huit communes de l'agglomération : Le Havre, Fontaine-la-Mallet, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Montivilliers, Octeville-sur-Mer, Sainte-Adresse.

Un prochain bilan sera fait au bout d'un an de service, pour réfléchir à un éventuel développement. Le service sera en tout cas renforcé pour le Nouvel An cette année : cinq véhicules circuleront le 31 décembre 2018.

