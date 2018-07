Le Havre, France

La mobilité, on le sait, est essentielle pour trouver un emploi dans notre région. Au Havre, la zone industrielle emploie beaucoup d'intérimaires et les moyens de transports sont limités, surtout quand on vient uniquement travailler une ou deux semaines sur place. Alors l'agence d'intérim Sim a mis en place depuis début juin et jusqu'au 27 juillet, une navette gratuite, pour emmener ses intérimaires sur les sites des entreprises de la zone. Une aubaine pour beaucoup, qui sans ce coup de pouce, ne pourrait pas travailler.

Une navette mise en place deux mois

Dans la navette ce matin, c'est calme, il est à peine 7H30 et trois jeunes femmes s'apprêtent à démarrer leur journée de stickage chez Bolloré Logistic, dont Zoé, étudiante de 20 ans :

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté à bord de la navette emploi Copier

J'ai le permis mais comme je suis étudiante je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture"

Zoé habite en centre-ville du Havre et doit se rendre toute cette semaine à l'entrepôt Bolloré Logistic situé près du Pont de Normandie, situé à 12Km. A côté d'elle, Hélène 22 ans, également étudiante. Elle raté son permis et travaille pour se le repayer. Elle a déjà eu des déconvenues à cause de ce manque de mobilité, elle avait un emploi de serveuse sur la zone industrielle pendant une semaine mais n'a pas pu renouveler :

Mon frère m'emmenait mais après cette semaine là, il travaillait donc impossible de renouveler mon contrat"

Peu de transports en commun, certes un site de co-voiturage qui existe depuis presque 2 ans, mais souvent pas vraiment adapté aux intérimaires alors Edouard Lefebvre le directeur de l'agence Sim, a mis en place cette navette..

Même si il y a des bus, les horaires des bus ne sont pas forcement adaptés aux entrepôts ou aux besoins des sociétés havraises"

ECOUTEZ Edouard Lefebvre, directeur de l'agence Sim au Havre Copier

La navette a été louée pour 2 mois, et même le chauffeur est étudiant, en CDD pour l'occasion, ce qui lui permet de financer en partie un voyage en Australie !

Les intérimaires peuvent utiliser la navette gratuite mais à terme doivent se trouver un co-voiturage © Radio France - Amélie Bonté

Sachez qu'à partir de la rentrée de septembre, le réseau de transports en communs havrais Lia propose de nouvelles dessertes de bus sur la zone industrielle, baptisée FlexiLia.