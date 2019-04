Au Lac du Der, des bornes de recharge électrique pour les vélos pour aider les touristes

Avec 165.000 passages sur les pistes cyclables du secteur, le Lac du Der est déjà le paradis des vélos. Et pour s'adapter à la mode des vélos électriques et répondre aux besoins des cyclistes itinérants, le syndicat du Der a financé la mise en place de deux bornes de recharge.

Giffaumont-Champaubert, France

Alors que la saison touristique démarre avec les vacances de Pâques, les visiteurs peuvent désormais recharger leurs vélos électriques au Lac du Der dans la Marne. Et pour cause, le vélo électrique a pris de la place depuis deux ans."A l'office, on avait de plus en plus de gens qui arrivaient avec leur batterie, qui étaient à sec, donc on avait souvent dans les bureaux des batteries de vélo en recharge", explique Sylvie Gravier, directrice adjointe de l'office de tourisme du Lac du Der à Giffaumont-Champaubert.

Un service gratuit qui permet de recharger sa batterie de vélo en 20 à 30 minutes

Deux bornes de recharge pour les vélos électriques ont ainsi été installées aux abords du Lac : une devant l'office du tourisme à la base nautique et une devant le village musée. "Maintenant les demandes c'est sur de l'itinérance c'est à dire je vais d'un point des Pays-Bas et je veux me rendre dans le sud de la France, ou je veux aller du Lac du Der à la fôret d'Orient... et c'est d'abord pour répondre à ce type de besoins là sur l'itinérance", souligne Sylvie Gravier qui précise : "on propose aussi différents câbles avec des adaptateurs en fonction du type de batterie".

90 % des touristes qui viennent à l'office du tourisme du Lac du Der recherchent des informations sur la randonnée à vélo et les bornes peuvent aussi "dépanner" les cyclistes classiques qui empruntent les voies cyclables du secteur. Le tour du Lac c'est 38 kilomètres, et au total dans le secteur il y a 130 kilomètres de voies cyclables -entre Vitry-le-François et le Der ou encore entre Saint-Dizier et le Der-. Coût de l'installation des deux bornes de recharge électrique pour le Syndicat du Der : 12 000 euros.

La borne permet de recharger trois vélos en même temps. © Radio France - Sophie Constanzer

Quel développement pour les vélos électriques sur le secteur ?

Trois vélos peuvent en même temps se brancher sur les bornes de recharge et si c'est un outil en plus pour le tourisme cyclable, reste qu'il faut favoriser le développement de la location de vélos selon Didier Jacquin, un loueur installé depuis 8 ans à Giffaumont-Champaubert. Il proposait jusqu'à maintenant une centaine de vélos classiques et six vélos électriques. "Il y a de la demande ! je sais que si j'investissais dans 20 vélos électriques supplémentaires ils seraient loués", souligne Didier Jacquin.