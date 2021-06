Au lycée d'Avesnières à Laval, deux accidentés témoignent des risques présents sur la route

C'est une opération de sensibilisation très différente des fois précédentes. Au lycée d'Avesnières à Laval, deux accidentés de la route ont témoigné de leurs quotidiens d'handicapés et de rescapés. Depuis janvier 2021, six personnes ont trouvé la mort sur les routes mayennaises.

"Vigilance". C'était le mot du jour ce lundi 14 juin, au lycée d'Avesnières de Laval. Les élèves de seconde ont eu la possibilité d'échanger avec des accidentés de la route pendant une heure. L'objectif de cette matinée est de prévenir des dangers de la route pour les futurs automobilistes. Depuis le début de l'année, 6 personnes sont décédées sur les routes mayennaises. Des chiffres en hausse par rapport aux années précédentes.

"Personnellement, ça me donne plus tellement envie de conduire", raconte Clément, élève en seconde dans l'établissement lavallois. "Cette intervention doit nous forcer à être encore plus vigilants sur la route, car le danger peut venir de partout", ajoute-t-il. Sarah, elle aussi en seconde, a été bouleversée par le témoignage d'un des accidentés de la route. "On a eu souvent de la prévention en cours, mais avoir des personnes qui subissent les conséquences d'un accident, c'est touchant", s'émeut-elle.

"C'est le moment idéal pour faire de la prévention"

Didier Barbé, un des deux intervenants présents ce matin-là, a été victime d'un accident de moto en 1999. Il a perdu sa jambe et son bras gauche pendant le carambolage. Alors, sensibiliser les jeunes, c'est faire le maximum pour que cela ne se reproduise plus. "Mon rôle, à travers le récit de mon histoire et de mon quotidien, c'est de faire comprendre que sur la route, on doit être responsable de soi et des autres usagers", prévient-il.

Si dans ces élèves de seconde, j'ai réussi à en toucher un, c'est sûrement un accident en moins", explique Didier Barbé

Pour le directeur de l'établissement scolaire, cette journée de prévention s'effectue "au bon moment" et entre dans les compétences éducatives d'un lycée. Car ce sont les automobilistes d'aujourd'hui et de demain. "Dès le lycée, on peut faire de la conduite accompagnée, et certains élèves de terminale viennent en voiture. Alors c'est très important de faire passer ce message de prudence et de prévention", argumente le directeur du lycée, Patrick Galloux.

Une opération qui sera reconduite dès la rentrée prochaine, dans d'autres établissements mayennais.Les bénévoles de la Sécurité routière seront présents ce mercredi 16 juin, place du 11 novembre, pour sensibiliser les passants aux risques qu'encourent les cyclistes et les deux-roues.