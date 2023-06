Au Mans, le passage à niveau rue de la Foucaudière est le plus dangereux de la Sarthe

Sur les 15.405 passages à niveaux français, 144 sont considérés comme dangereux. Un classement réalisé et actualisé deux fois par an par l'État. Le dernier comptage remonte au mois de mars 2023. En Sarthe, depuis les travaux réalisés en 2019 sur celui de Rouessé-Vassé, près de Sillé-le-Guillaume, il n'en reste plus qu'un seul inscrit au programme national de sécurisation (PSN) des passages à niveaux, celui situé rue de la Foucaudière, au sud de la ville du Mans, équipé d'un radar depuis 2013 pour limiter la vitesse et réduire les accidents.

Les voitures et camions se succèdent, et toutes les 20 minutes environ, un train de marchandises passe sur la voie ferrée et traverse le passage à niveau. Dans sa Twingo, Yann attend le passage du train. Il a l'air surpris d'apprendre que c'est le plus dangereux passage à niveau de la Sarthe : "Je ne le savais pas du tout, concède-t-il, mais c'est vrai qu'ici, il faut vraiment être vigilant."

Un radar installé en 2013

Julien, 36 ans, passe par là tous les jours pour aller au travail. Selon lui, il faut relativiser : "On ne va pas non plus très vite par ici. En plus, il y a un radar, donc je ne vois pas où est le problème." Cela fait dix ans que ce radar a été installé pour limiter les accidents. Cependant, il ne résout pas tous les problèmes : "C'est dangereux aussi pour les piétons, confie Lee, 38 ans, dont la maison est juste à côté de la voie ferrée. Quand je traverse le passage à niveau avec mes enfants, il faut faire très attention pour ne pas se faire renverser."

Un autre passage à niveau sarthois était sur la liste du programme de sécurisation, celui de Rouessé-Vassé, transformé en pont il y a quatre ans, D'après le maire, Hugues Bombled, il n'y a depuis plus aucun accident : "À l'époque, il y a eu des accidents mortels, confie-t-il. C'était très dangereux, il y a eu un gros projet d'aménagement à cet endroit-là, un gros chantier. L'ouvrage est désormais fonctionnel et réduit le risque à zéro. C'est vrai que ça soulage. Ça nous soulage nous, mais ça soulage aussi les conducteurs de trains, parce que quand ce genre de chose arrive, cela doit être très traumatisant pour eux."

Un accident à Laigné-en-Belin sur un passage à niveau

Il reste dans cette commune de 800 habitants encore deux passages à niveaux très fréquentés : "Ils ne sont pas très sécurisés non plus, c'est le moins que l'on puisse dire. L'un des deux est en plein centre-bourg, sur un carrefour et en plein virage. Nous ne sommes pas à l'abri qu'un jour, il y ait un gros pépin à cet endroit-là."

Ce mercredi 21 juin 2023, une septuagénaire est morte percutée par un TER près du passage à niveau de Laigné-en-Belin, au sud du Mans. Ce passage ne figurait pas sur la liste du programme national de sécurisation des passages à niveaux.