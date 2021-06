Au Mans, les navettes électriques séduisent les passagers

Les dix sièges de la navette sont déjà quasiment tous occupés. Depuis 8 heures, les passagers défilent, car les véhicules attirent la curiosité. "On l'a vue passer, c'était la première fois, alors on a couru après pour monter dedans. Comme on est arrivé trop tard, on a attendu la suivante", raconte Inès, 16 ans. Les navettes passent toutes les dix minutes et desservent les principaux points d'intérêts du centre-ville : les Quinconces, la place des Comtes du Maine, la Place de la République et l’Hôtel de Ville.

Un service gratuit et accessible

Pour monter, pas besoin de ticket, les navettes sont totalement gratuites, de quoi intriguer les habitants. "Quand j'ai vu _100% gratuit_, ça m'a surpris, je n'y croyais pas, je croyais que ça serait payant, même un euro ou deux j'aurais payer pour essayer", raconte Laurent, 52 ans. Il salue également l'initiative écologique, satisfait de voir des véhicules électriques dans sa ville.

Mais c'est surtout pour les personnes à mobilité réduite que ces navettes ont été mises en place. Alors Gilbert, atteint d'un handicap aux jambes, les attendait avec impatience. "C'est une très bonne initiative, quand je veux aller faire mes courses dans le centre-ville, j'y passe parfois une heure. Je dois faire des pauses parce qu'il y a des marches et beaucoup d'obstacles", explique-t-il.



J'ai même été applaudi ce matin place de la République par les passants", Didier Massart, conducteur

Le conducteur Didier Massart est au volant depuis 8 heures. Il se réjouit de l'entrain des habitants. "Il y a beaucoup de curiosité et d'appréhension, les gens n'osent pas croire que c'est gratuit mais aussi beaucoup de satisfation. J'ai même été applaudi quand je passais ce matin place de la République", raconte-t-il.

Les navettes ont circulé jusqu'à 19 heures et ont transporté au total près de 400 voyageurs.