Au Mans, une brigade de sécurisation des transports en commun va voir le jour

Le Ministère de l'Intérieur vient d'annoncer ce jeudi 24 novembre 2022, la création d'une brigade de sécurisation des transports en commun (BSTC) dans plus d'une trentaine de villes en France. Le Mans est concerné par ce dispositif et devrait accueillir "entre 10 et 20 policiers", selon un communiqué de la municipalité. Un dispositif national mis en service dans 37 villes du pays, en plus des deux villes où le dispositif est déjà en place depuis plusieurs mois (Nice, Saint-Etienne).

"Les brigades de sécurisation des transports en commun (BSTC) assureront des missions de sécurisation des gares, stations de transports en commun et réseau de transports en commun. Les patrouilles prendront notamment en compte les horaires où la délinquance est la plus forte pour plus d'efficacité, mais également les pics d'affluence, pour rassurer et dissuader. Ces missions pourront être conjointes avec les effectifs de sécurité privée des autorités organisatrices de transports", peut-on lire dans un communiqué du ministère de l'Intérieur.

"C'est une très bonne nouvelle pour faire reculer la délinquance au Mans"

"Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction cette annonce", se réjouit le maire du Mans, Stéphane le Foll. "On va se mettre au travail pour faire en sorte de comprendre comment ça va fonctionner. Je souhaite que cette action soit pérenne". Le maire du Mans et président de la métropole espère que ce dispositif durera dans le temps, "même après les Jeux Olympiques". "On doit voir comment on va se coordonner et assurer la cohérence entre ce qu'on a déjà fait, la nouvelle brigade et un complément si besoin", souligne Stéphane le Foll.

Ces renforts seront progressivement mis en place jusqu'au printemps 2024 afin d'être pleinement opérationnels pour les Jeux olympiques et paralympiques, précise le Ministère de l'Intérieur dans son communiqué de presse.