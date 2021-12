Au nord de Toulouse, le deuxième pôle logistique de France sort de terre pour désengorger le centre-ville

C'est un pôle logistique gigantesque. Le deuxième de France après la région parisienne. Cette zone créée au nord de Toulouse va permettre de mutualiser la livraison de marchandises avant que celles-ci n'aillent en centre-ville. Fruit d'une collaboration entre plusieurs acteurs : La Poste, Toulouse Métropole ou encore la Caisse d'Epargne.

70.000 colis par jour

Après quasiment deux ans de travaux, la zone logistique de Fondeyre est opérationnelle. Cet espace de 20.000 mètres carrés permet de mutualiser et centraliser le transport des marchandises avant d'aller dans le cœur de Toulouse. "Le but c'est de décarboner les déplacements. 15% du trafic, ce sont des livraisons de marchandises. C'est une part qui va ne faire que grandir puisque de plus en plus de personnes commandent sur internet. On est en plus dans une ville à forte croissance. Nous avons donc la volonté de faire en sorte que la ville soit plus écologique. Je suis fier que Toulouse soit au rendez-vous et que ce soit nous qui ayons le centre le plus important après Paris", explique le maire et président de la Métropole Jean-Luc Moudenc.

A terme, le site verra passer du transport 100% décarboné. - .

"Le début d'une révolution"

Pour le moment, 50% des colis sont envoyés de manière décarbonée depuis Fondeyre grâce à des véhicules non-polluants ou des vélos-cargos. Philippe Wahl le PDG du groupe La Poste, présent à Toulouse pour l'inauguration, veut atteindre les 100% : "C'est le début d'une révolution de décarbonation de la logistique. Ce que nous allons transporter dans les villes, les colis, les biens alimentaires... Nous pourrons le faire de manière totalement décarbonée. Le but à terme, c'est qu'on ait une décarbonation totale. C'est un projet majeur."

L'exemple de Midica

Certaines entreprises ou commerçants profitent déjà de la plateforme notamment grâce à la filiale de la Poste Urby créée en 2018. "Cela a surtout facilité la circulation des Toulousains le matin place Esquirol. On avait plus d'une cinquantaine de camions qui venaient livrer nos colis. Aujourd'hui on a plus qu'un seul camion qui roule en plus au GNV. Cela permet d'apaiser le centre-ville et de ne plus mettre de déchets place Esquirol puisque tous les déchets sont repris avant l'ouverture du magasin", explique Laurent Dordain directeur des actifs du groupe Segef qui possède notamment magasin Midica.